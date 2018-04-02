En İyi Torrent Siteleri Hangileri

Bu yazıda sizlere fazla uzatmadan en iyi ve popüler torrent sitelerinden ve genel olarak amaçlarından ve akıbetlerinden bahsedeceğiz.

Torrent illegaldir şeklinde genel bir kanı olsa da bu doğru değildir. Torrent indirme yöntemi değil indirilen içerikler illegal oluyor. Yani siz kendi yaptığınız bir içeriği dilediğiniz gibi torrent olarak paylaşabilir ya da indirebilirsiniz. Bunda sıkıntı yoktur. Ama film, müzik, oyun, program gibi başkasına ait veya ücretli şeyler indirildiği ya da paylaşıldığı zaman iş yasadışı hale geliyor.

En iyisi Zamanda. Net

Özellikle ülkemizde çok kullanılan zamanda torrent her türlü içeriği içerisinde bulabileceğiniz bir torrent sitesi. Ayrıca herkes kafasına göre üye olamıyor ve içerik görüntüleyemiyor.

En kapsamlı torrent torrentz2

Aslında bu bir torrent sitesi değil. Torrent siteleri arasında bir arama motorudur. Bu nedenle en kapsamlı torrent sitesidir. Neredeyse torrent dünyasında bulunan herşey bulunabilir.

Kaçak Pirate Bay

Uzun süre listenin başında kalan ve dünyanın en çok tercih edilen torrent sitesiydi. Elbette bu daha da dikkat çekmesin neden oldu ve ülke ülke dolaştı. Hala Sunucularında taşımadığı ülkeler vardır. Bu nedenle hala yayın hayatına devam edecek.

En kaliteli filmler burada yts. Ag

Kaliteli görüntüye ve sese sahip film arıyorsanız ilk bakacağını adres olmalı çünkü bu korsan arkadaş Kalitesiz bir görüntü ve sese sahip içerik prensip olarak paylaşmıyor. Bir filmin DVD si çıktığı zaman paylaşıyor. Filmler geç geliyor ama kesinlikle kaliteli.

Dizi severler buraya eztv. Ag

Bu sitede sadece dizi içerikleri bulabilirsiniz. Yabancı dizi severler mutlaka bir baksın.

ISO hunt

Genel olarak en iyi ve çok takipçisi olan torrent sitelerinden birisi dikkat çektiği için sık sık sunucu ve uzantı değiştirdi.