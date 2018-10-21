En İyi Telefonlar Listesi Değişti

Her geçen ay yenilenen bir liste, Antut’nun yayınladığı en güçlü telefonlar listesinde değişiklik oldu. Değişikliğin sebebi elbette yeni telefonlar ve donanımın güçlenmesi. Peki hangi telefonlar listenin ilk sırasına çıkarken hangi telefonlar listeden silindi. İşte tüm detaylar,

Antutu sonuçları nedir?

Andtutu uygulaması cihazınızı en zor şartlarda test ederken verdiği tepkiyi ölçer ve ona göre puanlandırır. Bu zor testlerden sıkıntısız geçen cihazlar yüksek puan alır.

Antutu Eylül 2018 en güçlü telefon listesi

Listenin ilk iki sırasındaki telefonların ortak bir özelliği var. Sizce nedir? Telefonlar son zamanların modası olmaya başlayan oyun telefonları olması. Asus, oyuncu telefonu diye duyurduğu Rog Phone ilk sıraya girerken yine Xiaomi’nin Black Shark cihazı ikinci sırayı almış. Lakin Razer’ın neden listeye giremediğini çözemedik. Ayrıca oyun telefonu diye tanıtılan Black Shark 2 ve Razer Phone 2 gibi modeller de daha çıkmadıkları için listede yer almıyorlar. Elbette bu cihazlar listeyi baştan yazacaktır.

Listede dikkat çeken diğer önemli hususun 10 telefondan 4’ünün Xiaomi cihazı olması. Dünyaca ünlü markaların amiral gemilerinin listede yer almaması başka bir muama.