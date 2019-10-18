En İyi Telefon İşlemcileri Listesi

Telefon alırken dikkat edin. Eğer performansa önem veriyorsanız mutlaka bu listeye göz atarak telefona karar verin. Çünkü işlemci telefonun performansı etkileyen en önemli donanımı. Bakalım en iyi performans veren işlemciler hangileri?

En yüksek performans veren telefon işlemcileri

Test sonuçları neticesinde ortaya çıkan listede baktığımız zaman karşımıza neler çıkıyor;

Apple’ın yeni cihazı iPhone 11 Pro MAX ‘ta kullanılan işlemci listenin başını çekiyor. Apple bildiğiniz gibi işlemcilerini kendine özel üretiyor. En iyi işlemci Apple A13 Bionic olarak karşımıza çıkıyor. Yine geçen seneki model İPhone X için üretilen A12 işlemcisi bile hala diğerlerinden çok daha iyi durumda. Bu işlemciyi kullana. Telefona örnek olarak iPhone XSMax gösterilebilir.

Hemen 3. Sırada Snapdragon ‘un son model işlemcisi 855+ geliyor. Android tarafında kullanılabilecek en iyi işlemci bu. Eğer bu işlemciyi kullanan bu telefon alacaksanız yapamayacağınız şey yok demektir. Örneğin her oyunu rahatlıkla oynayabilir bunun yanında arka planda işlem bile yapabilirsiniz. Hem de sınırsız olarak. Bu işlemciyi kullanan telefona bir örnek : Asus Rog Phone 2, bu cihaz zaten bir oyun telefonu olarak üretildi.

4. Sırada bir sonraki işlemcimiz ise Huawei’nin kendisi için geliştirip kullandığı Kirin 990 5G modeli. Snapdragon işlemcisi in en iyisinden sadece 1 puan düşük alıyor ve bu işlemciyi kullanan model ise Huawei ‘nin efsane diye Bahsedilen Google’ ın gözünde banlı Huawei P30 Pro modeli.

İşlemci ve doğal olarak performans konusunda Samsung gerilere gidiyor. Son modellerinden biri olan Galaxy S10 Plus’da kullandığı işlemci Exynos 9825 geçmişte kalmış Snapdragon 855’ten bile geride görünüyor.

Listede bir çok işlemci olsa bile bir de farklı markadan bahsetmek gerekiyor. Mediatek G90T modeli en iyi Mediatek işlemci olsa da diğer işlemcilerden geride kalıyor. Listeye göz atın ve ona göre telefon alın.