En iyi katı meyve sıkacağı modeline sahip olmanız her sabah kahvaltılarınızda taze sıkılmış meyve suyu içmeniz anlamına geliyor.

Dışarıdan alınan meyve sularının nasıl üretildiğini tam olarak bilmiyorsunuz. Dolayısıyla eviniz için organik olarak seçtiğiniz meyvelerden sağlıklı içecekler elde etmeniz hem yetişkinler hem de çocuklar için çok faydalı. Üstelik sadece meyve değil, sebzeler ve yeşil bitkilerden de vitamin dolu lezzetli içecekler hazırlayabilirsiniz. Hastalıklara karşı vücut direncini artırmak ve bağışıklığı güçlendirmek için uzmanlar da tavsiye ediyor.

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Katı Meyve Sıkacağında Hangi Meyveleri Kullanabilirsiniz?

Aşağıdaki listeyi hazırlarken genellikle kullanılan gıdalara yer verdik. Elinizdeki ya da alacağınız meyve sıkacakları listedeki tüm gıdaları sıkamayabilir. Örneğin, nişasta içeren meyve ve sebzelerin suyu sıkılmıyor, bunlar için blender kullanabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için ürünün özelliklerine bakmanızı öneriyoruz. İşte o gıdalar:

Elma

Havuç

Ananas

Kırmızı meyveler

Portakal

Mandalina

Kivi

Kavun

Armut

Nektarin

Pancar

Kereviz

Zencefil

Maydanoz, nane, ıspanak vb. yeşil bitkiler (Bazı modellerde)

En İyi Katı Meyve Sıkacağı Tavsiye Listesi

Kullanıcılardan tam not almayı başaran, mutfakta çok yer kaplamayan ve şık duran en iyi katı meyve sıkacağı modellerini listeledik. İşte en çok tercih edilen ve piyasada başarılı meyve sıkacağı önerileri!

Sinbo SJ3143 Katı Meyve Sıkacağı

En iyi katı meyve sıkacağı yerli markalarından Sinbo, kırmızı ve siyah rengi ile estetik açıdan harika görünüyor. Donanımsal olarak da iyi özelliklere sahip. 2 farklı hız seçeneği ve kolay temizlenebilmesi için ayrılabilen parçaları öne çıkan özellikleri arasında. Ayrıca kilitleme kolu da bulunuyor. Paslanmaz çelikten tasarlanan bu ürün, damlama önleme ve kaymaz tabanı ile gayet pratik.

Ana Malzeme: Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik Güç: 1000 W

1000 W Sürahi Kapasitesi: 500 ml

500 ml Posa Hazne Kapasitesi: 1500 ml

1500 ml Besleme Borusu Çapı: 65 mm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Piyasadaki en uygun fiyatlı katı meyve sıkacağı. İş görüyor. Temizlemesi kolay. Küçük, portatif. Çok yer kaplamıyor. Tek veya iki kişi yaşayıp taze taze meyve suyu sıkıp içmek isteyenler için ideal.

Philips Viva Collection HR1836/00 Katı Meyve Sıkacağı

En iyi katı meyve sıkacağı listemize ev aletlerinde öncü marka Philips ile devam ediyoruz. Tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu sıkabilen bu ürün, QuickClean teknolojisine sahip. 500 W motor gücü gibi ekstra donanımları da bulunuyor. Az yer kaplaması, kolay temizlenebilir olması ve kaliteli malzemeden üretilmesi tercih edilebilirliğini arttırıyor.

Ana Malzeme: Alüminyum

Alüminyum Güç: 500 W

500 W Sürahi Kapasitesi: 500 ml

500 ml Posa Hazne Kapasitesi: 1000 ml

1000 ml Besleme Borusu Çapı: 55 mm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: O kadar güzel ki aşk yaşıyorum resmen. 2-3 kişilik aileler için ideal. Tabanında yapışkan ayaklar var, böylece kıpırdamadan durabiliyor. Küçük mutfağı olanlar düşünmeden alabilir. Boyutuna göre inanılmaz kuvvetli

Philips HR1863/20 Katı Meyve Sıkacağı

En iyi katı meyve sıkacağı listemizdeki en pahalı ürünlerden biri. Aynı zamanda en kaliteli modellerden biri. Tasarımsal açıdan mükemmel görünen Philips HR1863/20, hız ayarı ve güçlü motor imkanları gibi son teknolojik özellikler ile piyasada dikkat çekiyor.

Ana Malzeme: Alüminyum

Alüminyum Güç: 700 W

700 W Sürahi Kapasitesi: 800 ml

800 ml Posa Hazne Kapasitesi: 1200 ml

1200 ml Besleme Borusu Çapı: 75 mm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kutusundan çıkarırken bile pratik, alt kısmı bulunduğu zemine yapışıyor ki düşmelere karşı önemli, boyutu şahane sevimli, parçalarını ayrıştırıp takmak için bilmeye gerek yok. Henüz kullanmadım ama çok sevdim.

Arzum AR1060 Multivit Katı Meyve Sıkacağı

2 kademeli hızı ile öne çıkan bu en iyi katı meyve sıkacağı, büyük hacimli meyveleri bile kolaylıkla sıkabiliyor. Model 1,6 litrelik çıkarılabilir posa haznesi ile karşımıza çıkıyor. Damlamayı engelleyen ağza sahip olan Arzum AR1060 Multivit, şık tasarımı ile mutfakta oldukça şık duruyor.

Ana Malzeme: Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik Güç: 400 W

400 W Sürahi Kapasitesi: 500 ml

500 ml Posa Hazne Kapasitesi: 1600 ml

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Sıkma performansı ve paketlemeden gayet memnunum, posa kupkuru kalıyor, yapışkan ayakları sayesinde sallanma devrilme gibi bir durum da olmuyor. Yıkama zamanı parça sayısı fazla ama kolay temizleniyor hepsi.

Arzum AR191 Meyvix Katı Meyve Sıkacağı

Bu en iyi katı meyve sıkacağı ile hem lifli yeşil sebzeleri hem de sert kabuklu meyveleri köpük olmadan sıkabilirsiniz. Ek olarak sert meyveleri rahatlıkla sıkabilmeniz için çift kademeli sıkma özelliği bulunuyor. Sıkma sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmamanız için kaymaz emniyetli taban da mevcut.

Ana Malzeme: Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik Güç: 1000 W

1000 W Sürahi Kapasitesi: 1500 ml

1500 ml Posa Hazne Kapasitesi: 2000 ml

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bu kadar kaliteli bir ürünü bu fiyata bulmak harika. Alır almaz hemen denedim çok pratik.

Karaca Maxvit 1501 Katı Meyve Sıkacağı

Karaca Maxvit 1501, en iyi katı meyve sıkacağı modelleri arasında yer alıyor. Yeşil bitki sevenler için mükemmel bir seçenek. Çünkü bu makine ile yapılan meyve suyu neredeyse hiç posa içermiyor. Minimum köpüklü ve verimli içecekler elde ediyorsunuz. Ayrıca zirkonyum bıçağı sayesinde uzun süreli kullanım sağlayabilirsiniz.

Ana Malzeme: Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik Güç: 1500 W

1500 W Meyve Suyu Kapasitesi: 2000 ml

2000 ml Besleme Borusu Çapı: 75 mm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün yaklaşık olarak elime 1 saat önce ulaştı gerçekten çok güzel paketlenmiş bir şekilde geldi gelir gelmez ürünü yıkadım temizledim ve birkaç meyve ile deneme yaptığımda çok güzel sonucunu gördüm kesinlikle tavsiye ediyorum almak isteyenler şüphesiz düşünmeden alabilirler. Teşekkür ederim Trendyol.

Tefal Frutelia Plus Juicer Katı Meyve Sıkacağı

En iyi katı meyve sıkacağı listemizde sırada Tefal bulunuyor. Büyük besleme borusu sayesinde büyük parçaların kolaylıkla suyunu çıkarabiliyor. 350 W gücündeki motoru ile yüksek bir sıkım performansı sergiliyor. Kademeli hız ayarı bulunan ürün, paslanmaz çelik yapısı ile uzun süre kullanılabiliyor. İki adet ergonomik kolu bulunuyor ve mutfakta dilediğiniz yere pratik bir şekilde taşıyabiliyorsunuz.

Ana Malzeme: Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik Güç: 350 W

350 W Posa Hazne Kapasitesi: 950 ml

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün çok güzel kötü yorumlara bakıp tereddüt etmiştim ama bu fiyata alına bilecek en iyi sıkacak bence. İçini temizlemeyi unuttuğum halde yapışmadı meyveler çok kolay temizleniyor sökülüp takılması pratik güzelde sıkıyor. 2 yaşında ki oğlum için aldım severek içiyor sıktığı meyveleri 1 haftadır kullanıyoruz her gün. Full katkı maddeli zararlı meyve sularından da bundan alıp ailecek kullanmak daha mantıklı.

Arçelik K1583 Katı Meyve Sıkacağı

Sıradaki en iyi katı meyve sıkacağı günlük olarak meyve tüketiminizi arttıracak özel mutfak ürünlerinden biri. Aksesuarları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Kablo sarma yuvası bulunduğu için mutfakta kablolarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Güç: 1500 W

1500 W Posa Hazne Kapasitesi: 750 ml

750 ml Besleme Borusu Çapı: 75 mm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün aynı görseldeki gibi meyveleri atınca kapağı bastıran kadar dışa sıçratıyor ve çok ses çıkarıyor ama motoru kuvvetli meyveleri sıkarken iyi.

Schafer Slow Star Katı Meyve Sıkacağı

Listemizdeki değişik tasarımlı bu en iyi katı meyve sıkacağı, özel burgu şeklinde bir çalışma sistemine sahip. Düşük hızda bile sıkma teknolojisi bulunuyor. Sıkışma durumunda geri alma butonu ile sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. En sevilen özelliği sessiz çalışması.

Ana Malzeme: Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik Güç: 150 W

150 W Posa Hazne Kapasitesi: 1500 ml

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok memnun kaldım. Sesi motor sesi gibi yüksek değil ve soğuk sıkım olmasına rağmen 2 dakikada meyve/sebze suyunuzu hazır ediyor. Posası neredeyse kuruya yakın. Elma gibi sulu meyvelerin posasını sıkınca en fazla 4 5 damla su çıkıyor. Fiyat performansına göre harika bir ürün bence. O kadar para verip başka markalardan almaya gerek yok.

Bosch MES3500 Katı Meyve Sıkacağı

Bosch, en iyi katı meyve sıkacağı markalarından biri. Tek seferde 1,5 lt’ye kadar meyve suyu hazırlayabiliyor. 3 lt kapasiteli geniş ve çıkartılabilir posa haznesine sahip. 1,5 lt hacimli ve köpük ayraçlı meyve suyu haznesi de mevcut. Gövdesi yüksek kalite döküm alüminyumdan oluşuyor. Posa atma işlemini otomatik gerçekleştiriyor.

Ana Malzeme: Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik Güç: 700 W

700 W Sürahi Kapasitesi: 1250 ml

1250 ml Posa Hazne Kapasitesi: 2000 ml

2000 ml Besleme Borusu Çapı: 73 mm

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 2 denemenin sonucu; gücü yeterli, sesi normal, tezgaha kuvvetli yapışıyor, köpük oranı fazla değil, meyveyi acıtmadan sıktı, posa biraz nemli ama doğaldır diye düşünüyorum (daha fazla sıkan bir ürün var mı bilemiyorum) parçalara bölünmesi çok pratik hemen su tutunca temizleniyor sadece bekletmeyin yeter ve süzgeç tıkanmasın diye dikkat etmek lazım. Almadan önce birçok markayı araştırdım bu ürünün fiyat-performans kalitesi gayet iyi.

En iyi katı meyve sıkacağı tavsiye listemizin sonuna geldik. Bir başka ürün inceleme yazımızda görüşmek üzere.