En İyi Kameraya Sahip Telefon Onaylandı

EISA, Avrupa Görüntü ve Ses Birliği dünya çapında en saygın dergiler arasında gösterilen 55 derginin oluşturduğu bir topluluk olarak Huawei’ye 2. kez aynı ödülü verdi. EISA En İyi Akıllı Telefon 2019-2020 ödülünü ikinci kez almayı başaran Huawei P30 Pro özellikle kamera açısından değerlendirildi. İkinci kez kazanılan bu ödül bir kaç şey ifade ediyor. İkinci kez alınmasından ötürü üzerine daha iyi bir teknolojinin üretilememiş olmasının yanında ayrıca Huawei P30 Pro gerçekten iyi bir kameraya sahip.

Şu anda bir akıllı telefondan alabileceğiniz en iyi performans şeklinde değerlendirilen telefon “alacağım telefonun kamerası çok iyi olsun” diyenler için ilk tercih olabilir. Bunun yanında Google yasakları bu telefonun piyasaya çıkışından sonra başladığı için telefonda Google uygulamaları da kullanılabiliyor.

Huawei P 30 Pro kamerası

Leica Dörtlü Kamera Sistemi, çok taraflı 40MP HUAWEI SuperSpectrum Sensörü bununla birlikte 20MP ultra geniş açılı kamerayla birlikte, optik stabilizasyona sahip SuperZoom lens bu güne kadar görülmüş en net yakınlaştırmayı sağlarken TOF kamera ise değişik derinliklerde harika bokeh efektleri yaratmanıza imkan veriyor.

Düşük ışıkta oldukça iyi

EISA, telefonun özellikle düşük ışık performansını harika buluyor. Bu güne kadar alınan en iyi sonuçlar olarak nitelendirilen Huawei P30 Pro düşük ışık performansını bir ödüle daha layık görüyor.

Yeni telefon almayı düşünenler için Huawei P30 Pro hem genel performans hem de kamera performansı açısından ciddi alternatifler arasına sokulabilir.