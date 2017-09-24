En İyi Kameraya Sahip Telefon Hangisi?

Bu yazıda sizlere DxOMark testinden bahsedeceğiz. Bu test telefonlardaki kameraları performans testine sokarak onları performanslarına göre puanlıyor. Sonuç olarak en yüksek puanı alan en iyi kamera ilan ediliyor. Peki bu sene şu an en iyi kameraya sahip telefon hangisi?

DxOMark son testlerini yaptı ve en iyi kameraya sahip telefonu açıkladı. iPhone 8 ve Plus modeli dünyanın en iyi kamerasına sahip telefon olarak açıkladı. Daha önce HTC U 11 ve Google Pixel zirvedeyken şimdi Apple’ın son cihazları liderliği kamera acısından ele aldı. Listeye iPhone X neden giremedi sorusu ise benim için muamma?

Peki iPhone 8 ve Plus modellerinin kamera özellikleri neler?

BSI sensörlü 12MP arka kamera (geniş açı, f / 1.8 lens

12MP telefoto kamera, f / 2.8 lens

Optik zoom, dijital zoom 10x’e kadar

Portre modu

Portre Aydınlatma (beta)

Optik görüntü sabitleme (yalnızca arka kamera)

Yavaş senkronlu dörtlü LED flaş

Odak pikselleriyle otomatik netleme

Geniş gamut renk yakalama

Vücut ve yüz algılama

AutoHDR

Baktığınız zaman bu özelliklerin hepsi başka cihazlarda da bulunuyor. Peki iPhone 8 ve Plus modellerini on plana çıkaran performansı arttıran ne?

İlk önce kamera yazılımı ve donanım uyumu. Daha sonra lens kalitesi ve diger parça kaliteleri. Aynı özellikteki diger kameraların arka planda kalmasının en önemli sebeplerinden birisi.