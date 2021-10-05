Bu yazımızda, gün içerisinde en çok ihtiyaç duyduğumuz aletlerden olan en iyi iPhone şarj kablolarını inceledik. Bu incelememizdeki çoğu kablo tüm iPhone modelleri ile uyumludur. Özellikle iPhone 8, iPhone X, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 modellerine uyumludur.

iPhone şarj kablolarında dikkat edilecek husus, alacağınız kablonun normal USB mi yoksa Type C tipinde USB mi buna bakmanız gerekmektedir. Bunun sebebi ise; kullandığınız şarj cihazındaki giriş ile alakalıdır.

iPhone şarj kablonuzun her yerinde kopmalar, açılmalar, bükülmeler ya da kırılmalar mı bulunuyor? Şarj kablonuz telefonunuzu çok uzun sürede mi şarj ediyor? Haliyle aklınıza ilk olarak, Apple’ın ürettiği şarj aletlerinden satın almak geliyor. Hepimizin bildiği üzere, Apple’ın şarj aletleri son derece kaliteli. Ama çok sık aralıklarla telefonunuzu şarj ediyorsanız şarj kablonuz daha kısa sürede bozulacaktır. Sürekli Apple marka kablo almanız da ekonomik açıdan sizi çok zorlayacaktır.

Sizi bu sorunlardan kurtarması için en iyi alternatif iPhone şarj kablolarıyla geldik. Listemizdeki öneriler her bütçeye uygun, kaliteli, dayanıklı, uzun ömürlü, aynı zamanda hızıyla da fark yaratan ürünler. Telefonunuza ve bütçenize zarar vermeyecek bu ürünleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.

iPhone Şarj Kablosu Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Öncelikle, alacağınız şarj kablosu ile adaptör arasındaki uyum durumuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ardından şarj kablosunun kullanım pratikliğini göz önünde bulundurarak uzunluk seçimi yapmanız gerekiyor. Genel olarak 1 metrelik kablo uzunluğu, verimlik ve kullanışlılık açısından idealdir. Ancak prizden uzakta zaman geçiriyorsanız 2 ya da 3 metrelik kablolar sizin için en uygunu olacaktır.

Kaliteli markalara ait kablolara yönelmenizde de fayda var. Çünkü yeni alacağınız şarj kablosundan beklediğiniz verimi elde edebilmeniz için kalitesinden emin olmanız gerekiyor. Bu nedenle, kablo seçiminden önce kullanıcı yorumlarını okuyabilirsiniz. Şimdi dilerseniz öneri listemize geçelim.

En İyi iPhone Şarj Kabloları Tavsiye Listesi

Şarj kablosuna ihtiyacınız varsa en iyi iPhone şarj kablolarını bir araya getirdiğimiz bu tavsiye listesini incelemenizi öneriyoruz. Satın almadan önce size yardımcı olacaktır.

Ttec iPhone 1m iPhone Şarj Kab losu

En iyi iPhone şarj kabloları markasından olan Ttec, hem uygun fiyatlı hem de kaliteli ürünler satıyor. 1 metre uzunluğa sahip olan bu kablo, güvenli bir şekilde veri aktarımı sağlayabiliyor.

Kablo Uzunluğu: 1 m

1 m Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: İnanılmaz hızlı geldi her zaman kullandığım şarj aleti orijinalin bir alt üretimi diyebilirim. iPhone kullananlar kafasında soru işareti kalmadan alabilir. Telefon şarjdayken oynadığım halde bile 9-10 ay sonra bozuldu fiyatına göre performansı 1000000/10.

Ttec iPhone 1,2m iPhone Şarj Kab losu

En iyi iPhone şarj kablolarının popüler markası Ttec, kullanıcıları tarafından çok beğeniliyor. Bu model, kablo karmaşasından rahatsız olanlar için özel olarak tasarlanmış bir modeldir. Hem şarj hem de data kablosudur.

Kablo Uzunluğu: 1,2 m

1,2 m Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: İpli olması çok güzel kırılmaz kablosu bu fiyata bu kalitede kesinlikle alın. Hem de çok hızlı şarj yapıyor telefon bayisinden aldım 3 kere orijinal kablo 1 haftada bozuldular. Hem çok uygun hem de ipli kırılma olmadı kabloda çok güzel bir detay.

2K Original 2m iPhone Şarj Kab losu

En iyi iPhone şarj kablolarından biri olan 2K Original, ofis ortamında yer alan çok sayıda eşya sebebiyle oluşan karmaşaya yeni bir parça eklememek için bu modeli üretmiştir. Böylece veri aktarımı ve şarj için başka kablolar kullanmak zorunda kalmazsınız.

Kablo Uzunluğu: 2 m

2 m Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünün çalışıp çalışmayacağı konusunda çok endişeliydim. Elektroniklerde problem oluyor genelde. Ama bu gerçekten kaliteli geldi ve bir sıkıntı yaşamadım. Umarım uzun süre bozulmadan devam ederiz kendisiyle. Küçük nazik hediyeleri için de ayrıca teşekkürler.

2K Original 3m iPhone Şarj Kab losu

En iyi iPhone şarj kabloları listemize yine aynı marka ile devam ediyoruz. Orijinal güç değerlerine sahip olan bu şarj kablosu, cihazınızın batarya ömrünü koruyor. Orijinal olmayan diğer şarj kabloları gibi teknik sorunlara yol açmıyor. Bu nedenle güvenle kullanabilirsiniz.

Kablo Uzunluğu: 3 m

3 m Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Uzun ve kullanışlı, şimdilik sorun görünmüyor. Güvenerek satın alabilirsiniz. Ben görme engelli bir arkadaşım için aldım. Memnun oldu, istediği yerden şarj edebiliyor uzun olduğu için epeyce rahat. Ayrıca minik hediye için teşekkür ederiz. Ben de yorumlara bakarak alışveriş yapıyorum, onun için yorum yazıyorum ki siz de güvenerek alabilin diye.

BN Original 1m iPhone Şarj Kab losu

En iyi iPhone şarj kabloları öneri listemizde sırada BN Original var. Bu marka, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescilli bir markadır. Ürünler size kapalı kutusuyla ulaşıyor. Ayrıca, yeni geliştirilen çip sayesinde akım koruma özelliği mevcut. Elektrik dalgalanması meydana geldiği zaman telefonunuza giden akımı kesiyor ve bataryanızı koruyor.

Kablo Uzunluğu: 1 m

1 m Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok şarj aleti denedim kırıldı koptu. Bağlantı kopukluğu oldu vs. bu yaklaşık iki aydır çok sorunsuz. İnşallah böyle gider.

Ally 2m iPhone Şarj Kab losu

En iyi iPhone şarj kablolarından Ally, 2 metre uzunluğa sahip. Bu kablo sayesinde akıllı telefon ve diğer cihazların şarj edilebilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, bilgisayarlara kolayca bağlanıp veri aktarımı da yapabiliyor.

Kablo Uzunluğu: 2 m

2 m Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Hem fiyatı uygun hem de orijinal şarj aletinin aynısı çıktı. Daha önce Apple dışında aldığım şarj aletlerinde sıkıntı vardı, şarj ediyor gibi görünüp tüm gün azıcık şarj ediyordu. Bundan çok memnunum. Çok güzel çıktı.

Mmctech iPhone Şarj Kab losu

Sırada değişik bir ürün var. 3’ü 1 arada girişleriyle birlikte manyetik mıknatıs özelliğine de sahip. Yani, kullanımı oldukça pratik. Samsung, LG, HTC, Sony, Xiaomi, Lenovo, Casper, Vestel, Huawei, iPhone, Nokia gibi birçok cihazla uyumlu.

Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün kalitesi iyi. Hızlı şarj özelliği yok ama yavaş da şarj etmiyor. Yani standart şarj mıknatısı başarılı. Gönderim hızlı, kargolama iyi. 3 uç olması mükemmel. 1 adet almıştım 2 adet daha sipariş ettim, tavsiye edilir.

Baseus 2m iPhone Şarj Kab losu

En iyi iPhone şarj kablolarından Baseus markası, hem Türkiye’de hem de dünyada Apple kullanıcıları tarafından oldukça beğenilen şarj kablolarına sahiptir. Özellikle hızlı şarj etme özelliği nedeniyle oldukça fazla tercih ediliyor. Kablosunda kullanılan örgü formu sayesinde son derece uzun ömürlüdür.

Kablo Uzunluğu: 2 m

2 m Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kesinlikle mükemmel bir ürün dayanıklı ve hızlı şarj ediyor. Uzun olması büyük kolaylık sağlıyor herhangi bir sorun çıkmadı şimdiye kadar yaklaşık 2 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

Foxconn 2m iPhone Şarj Kab losu

iPhone, iPad ya da iPod’unuzu şarj etmek ve veri senkronizasyonu sağlamak için için bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına ya da bir elektrik prizinden rahat bir şekilde şarj etmek için Apple USB güç adaptörüne bağlayabilirsiniz.

Kablo Uzunluğu: 2 m

2 m Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kesinlikle Apple ürünlerinde bir farkı yok zaten üreticisi olduğu için gönül rahatlığıyla kullanılabilinir.

Baseus 1m iPhone Şarj Kab losu

Bu ürün sayesinde şarj ve veri senkronizasyonunuzu kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Uzun ömürlü, esnek ve dayanıklıdır. Şık ve koruyucu alüminyum kaplamaya sahiptir.

Kablo Uzunluğu: 1 m

1 m Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ben hayatımda bu kadar mükemmel bir kargo paketleme şekli ve ayriyeten bu kadar mükemmel bir şarj kablosu görmedim. Mükemmel mükemmel! Alın!

Qwerts 3m iPhone Şarj Kab losu

Yüksek hız teknolojisi ve nitelikli materyal kullanımı, telefonunuzu şarj etme sürecinizi sorunsuz geçirmenizi sağlayacak. Kopmaz naylon örgü kablo ve bükülmelere karşı kuvvetlendirilmiş alüminyum başlıklarına sahip.

Kablo Uzunluğu: 3 m

3 m Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün çok iyi hem hızlı şarj ediyor hem de telefon şarjdayken istediğin yere git. 3 metre çok iyi. 1 tane almıştım. 2. yedeğimi de aldım. Eş, dost bende gören her yere uzanıyor çok iyi diye sipariş verdi aşırı memnunuz. Şiddetle tavsiye edilir.

Magnetech 1m iPhone Şarj Kab losu

Rengi ve tasarımı oldukça dikkat çekici olan bu model, üç farklı girişi tek bir kablo ile kullanmanıza olanak tanıyor. Örgü kablosu sayesinde darbe, kırılma ve ağırlıklara karşı çok dayanıklı olan bu ürünü uzun süre kullanabilirsiniz.

Kablo Uzunluğu: 1 m

1 m Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün fiyatı çok güzel ama hızlı şarj özelliği olmadığı halde muhteşem bir ürün çok teşekkürler. Bu ürünü kullanmanızı ve sipariş etmenizi öneriyorum sizin de bana katılacağınızı düşünüyorum iyi günler.

Type-C iPhone Şarj Kab losu

Bu model, normal şarj kablolarına göre daha sağlam ve uzun ömürlü bir tasarıma sahiptir. Geniş uyumluluk imkanı sağlar.

Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünün hem fiyatı uygundu hem de işimi gördü. Araç içi type c girişi için almıştım. Bir sorun yaşamadım. Hızlı şarj ediyor çok memnunum.

BONUS – Gate 1m iPhone Şarj Kab losu ve Şarj Aleti

En iyi iPhone şarj kabloları tavsiye listemizi bonus bir öneri ile bitirmek istedik. Bu ürünü satın aldığınız zaman hem kablo hem de adaptörünüz olmuş oluyor.

Kablo Uzunluğu: 1 m

1 m Bağlantı: Lightning

Lightning Uyumluluk: Apple ürünleri

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Hayatınızda yapabileceğiniz en iyi şey uzun şarj kablosu özellikle PUBG oynayıp priz yanında yatağı olmayanlar beni anlayacaktır.

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Sizin uygun fiyata aldığınız ama uzun süreler boyunca kullanabildiğiniz şarj kabloları var mı? Markalarını bizimle paylaşırsanız kullanıcı adaylarına bir sonraki alışverişinde büyük fayda sağlayacaktır.