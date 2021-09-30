Kendinize en iyi elektrikli scooter modelini satın almak istiyorsunuz ama hangisini seçeceğiniz konusunda kararsızlıklarınız mı var?

Elektrikli scooter son dönemlerde sadece eğlenme amaçlı değil, ulaşım aracı olarak da kullanılıyor. Gitmek istediğiniz yere trafiğe takılmadan hem daha hızlı hem daha ucuza gitmenizi sağlıyor. Park sorunu da ortadan kalkıyor. Üstelik, deniz kenarı ya da manzaralı bir yol kullanırsanız çok daha keyifli.

Sürümü bisiklette olduğu gibi denge gerektiriyor fakat kullanımı daha pratik. Öncelikle ayağınız ile itmeniz gerekiyor. Ardından gaza basarak diğer ayağınızı scooter’a yerleştirmeniz yeterli. İşte bu kadar basit!

Yazımızı hazırlarken kararsızlıklarınızı gidermenize yardımcı olmak için detaylı bir inceleme yaptık ve teknik özellikler sıraladık.

Detaylara geçmeden önce, incelemeniz için bir öneri yazısı ekleyelim: En İyi Koşu Bandı Markaları ve Tavsiyesi [2021]

En iyi Elektrikli Scooter Nasıl Seçilir?

Dikkat etmeniz gereken ilk özellik güvenlik. En iyi elektrikli scooter’ların hızı 35 km’ye kadar çıkabiliyor. Ancak ülkemizde uygulanması planlanan yasa ile saatte maksimum 18 km hız sınırı gelecek.

Hafif ve kolay taşınabilir olması, hızlı bir kullanım için dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta. Aynı zamanda uzun yolculuklarınızda tren, vapur, otobüs gibi ulaşım araçlarıyla seyahat etmeniz için ideal olacaktır.

Pil kapasitesi de kritik noktalar arasında yer alıyor. Uzun yolculuklarda kullanacaksanız pil kapasitenizin yeterli gelmediği durumlarda akülerden yararlanmanız gerekecek. Bu durumda scooter’ınız çok daha ağırlaşacak. Eğer kısa mesafelerde kullanmak istiyorsanız daha hafif ve daha kompakt bir model seçmeniz daha iyi olabilir.

Yokuş performansı da en önemli noktalardan biri. Özellikle yokuşların bol olduğu Ankara gibi bir şehirde yaşıyorsanız bu sizin için çok önemli olacaktır. Çünkü motor gücü düşük elektrikli scooter modelleri yokuşlarda çok sorun çıkarıyor. Onun sizi götürmesini beklerken siz onu taşımak zorunda kalabilirsiniz.

Son olarak, üretiminde kullanılan malzemeler hakkında araştırma yapmalısınız. Örneğin, plastik bileşenlerin kırılma ve bozulma olasılığı daha yüksektir.

En İyi Elektrikli Scooter Tavsiye Listesi

Yaptığımız piyasa araştırması sonucu, çeşitli fonksiyonlara sahip ürünlerin bulunduğu bir öneri listesi hazırladık. Listemizi hazırlarken şehir içi ulaşımda inanılmaz ayrıcalıklar tanıyan en iyi elektrikli scooter modellerini seçtik ve sizler için detaylı açıklamalar ekledik. Dilerseniz hemen listemize geçelim.

Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter

En iyi elektrikli scooter listemizdeki ilk marka teknoloji öncüsü Xiaomi. Havacılık sınıfı alüminyum gövdeden oluşan bu modelde 8.5 inç pnömatik lastikler mevcut. Pratiklik ve estetikliği aynı gövdede birleştirmeyi amaçlayan Mi Pro 2, üç hız moduna sahip: yaya, standart ve spor modu. Ayrıca, gösterge tablosu çok fonksiyonlu. Uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi elektrikli scooter.

Ağırlık: 14,2 kg

14,2 kg Motor Gücü: 600 W

600 W Max. Hız: 25 km/sa

25 km/sa Tırmanma Kabiliyeti: %20

%20 Pil Kapasitesi: 446 Wh

446 Wh Seyahat Mesafesi: 45 km

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün eksiksiz geldi. Kutu hasarsızdı. %70 şarjla geliyor. Kurulum için internetten videolar seyretmeniz çok yardımcı oluyor. Çok iyi bir fiyata inmişti almamak olmazdı benim için! Şarja takıp %100 yapıp yolda denedim hiçbir sıkıntısı yok 25 km hız gayet iyi.

Xiaomi Mijia M365 Elektrikli Scooter

En iyi elektrikli scooter modellerinden bir diğeri ise, ince alüminyum malzemeden imal edilen bu model. Hem eğlence hem de kısa mesafeli ulaşımlar için oldukça ideal. Dahili olarak bir bataryası bulunuyor ve güç tasarruf moduna sahip. Böylece hızı sınırlandırarak çok daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

Ağırlık: 12,5 kg

12,5 kg Motor Gücü: 250 W

250 W Max. Hız: 25 km/sa

25 km/sa Fren Mesafesi: 4 m

4 m Seyahat Mesafesi: 30 km

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Dün sipariş verdim bugün elime ulaştı, hızlı kargo için teşekkür ederim. Ürünün matematiğinden bilmem nesinden pek anlamam işe gidip gelmek için aldım, eğlenceli de bir araç. Yokuş testimi geçti zaten mükemmel bir çıkış beklemek hata olur ürünün var oluş sebebi bunun için değil yoksa gidin araba alın ya da motor çıkın yokuşu. Gerçekten f/p ürünüymüş. Ben çok beğendim iyi ki almışım yarın sabah işe gideceğim heyecanlıyım. Satıcıya teşekkür ederim. Eğer olumsuz yön görürsem yorumu güncelleyeceğim.

Xiaomi Mi Essential Elektrikli Scooter

En iyi elektrikli scooter listemize yine aynı marka ile devam ediyoruz. Bu model, her yaştan alıcısının beğenisini kazanıyor ve şık tasarımı, güvenli sürüşü, sürüş menzili ile öne çıkıyor. Çift fren sistemi sayesinde güvenli bir deneyim sunuyor. 100 kiloya kadar taşıma kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, kaymaz darbe emici lastikleri konforlu bir yolculuk yaşatıyor.

Ağırlık: 12 kg

12 kg Motor Gücü: 250 W

250 W Max. Hız: 20 km/sa

20 km/sa Fren Kapasitesi: 7,35 m

7,35 m Tırmanma Kabiliyeti: %10

%10 Pil Kapasitesi: 187 Wh

187 Wh Seyahat Mesafesi: 20 km

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünüm 4 gün önce geldi öncelikle 2 günde elime ulaştı satıcıya çok teşekkürler. Ürüne gelecek olursak şehir içi kullanımı için oldukça iyi. Evimle işyerim 4 km. Gidiş yolum biraz yokuşlu. Yokuşta az rampada km hızı direk düşüyor. Totelde km hızı düz yolda 20 km hız yokuş çıkarken eğimli yolda 7 8 km hıza düşüyor. Tek sorunu bu. Dik yokuşta hiç çıkmıyor. Ama benim için elim kolum oldu. İşten evime 4 km yolu tam 14 dakikada gidiyorum. Evden ise gidişim 20 dakika. İstanbul gibi bir yerde resmen trafik derdim bitti.

Volta VT1 Elektrikli Scooter

Şimdi de en iyi elektrikli scooter modellerinden farklı bir markayı inceleyelim. Teknopet olarak adlandırılan bu model, tek dokunuşla açılabilen yüksek dümenli LED ön farlara sahip. Ayrıca, çamur destekleri sayesinde arka çamurluğun darbe almasını önlüyor. İki hız modu bulunuyor. İkisi arasında kolayca geçiş yapabilmek için güç düğmesine iki ke basmanız yeterli. Listemizdeki en uygun fiyatlı model.

Ağırlık: 12,5 kg

12,5 kg Motor Gücü: 550 W

550 W Max. Hız: 25 km/sa

25 km/sa Tırmanma Kabiliyeti: %11

%11 Pil Kapasitesi: 200 Wh

200 Wh Seyahat Mesafesi: 20 km

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Valla yaklaşık bir haftadır kullanıyor eşim. Çok. memnun. Güngören’den Haznedar’a gidiyor. Haznedar’dan Zeytinburnu’na. Çok memnun. Yer de kaplamıyor. Şu anlık her şeyi güzel. İlerde arıza verir mi bilemem ama alırken çok araştırdık. Bu marka en iyisi. Kargonun gelmesi paketlenmesi gayet özenliydi.

CityMate Plus Elektrikli Scooter

Tasarımsal olarak çok şık bir yapıya sahip olan bu en iyi elektrikli scooter, ince alüminyum malzemeden oluşuyor. Lityum pil teknolojisi ile üretildiği için kullanılmadığı zamanlarda ayda en az 1 kere şarj edilmesi gerekiyor. 8,5 inç petekli dolgu ön ve şişme arka lastikleri bulunuyor. Uygulaması sayesinde telefonunuzla eşleştirebiliyorsunuz. QR kodunu taratarak uygulamayı indirin. Telefonunuzdan bluetooth özelliğini aktifleştirerek cihazla bağlantı kurun. Ayrıca, listemizdeki en uygun fiyatlı ürünlerden biri.

Ağırlık: 12 kg

12 kg Motor Gücü: 250 W

250 W Max. Hız: 25 km/s

25 km/s Pil Kapasitesi: 6600 mAh

6600 mAh Seyahat Mesafesi: 18-23 km

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün öncelikle çok iyidir ama bunu tabii ki yokuş için almanızı tavsiye etmem. Yine yokuşlarda destek ile 5 ila 10 km arasında değişiyor hızı bir yokuşa göre ben aldım kullanıyorum kaliteli bir ürün tavsiye ediyorum kargo 1 gün içerisinde elime ulaştı bekleme vb. sorunlar yaşanmadı satıcıya teşekkür ederim.

Dynamic S2 Elektrikli Scooter

Sıradaki en iyi elektrikli scooter, kaliteyi ve uygun fiyatı bir araya getiriyor. Katlanabilir ve kolay taşınabilir tasarıma sahip bu modelin gövdesi alüminyum. Ön farı, kornası, fren lambası, katlanabilir kolları ve ayarlanabilir gidon yüksekliği bulunuyor. Tekerlekleri 8 inç. Ekonomik, orta ve hızlı olmak üzere üç farklı hız modu mevcut.

Ağırlık: 11 kg

11 kg Motor Gücü: 350 W

350 W Max. Hız: 30 km/s

30 km/s Tırmanma Kabiliyeti: %15

%15 Seyahat Mesafesi: 25-30 km

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harika bir ürün. Oğluma aldık çok mutlu. Hızlı gidebiliyor, yokuşta problem çıkarmıyor gayet performanslı gidiyor. Almadan önce çok araştırdık doğru karar vermişiz. Ayrıca hızlı gönderi içinde teşekkürler. Aldıktan bir gün sonra elimizdeydi 24 saat geçmeden geldi ürün. Herkese tavsiye ederiz.

En iyi elektrikli scooter listemizin sonuna geldik. Çeşitli fiyat ve fonksiyonlara sahip ürünleri sizlerle paylaştık. Sizin satın alma tercihinizi olumlu yönde etkileyen hangi model oldu? Yorumlar kısmından bizimle paylaşırsanız diğer kullanıcı adayları için de oldukça yararlı olacaktır.

Bir sonraki inceleme yazımızda görüşmek üzere.