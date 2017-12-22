En İyi ve Ekonomik Bulut Depolama Alanları

Sizlere kullanabileceğiniz en iyi ve ekonomik bulut depolama alanlarını sırasıyla anlatacağız. Hem ücretsiz, hem de ek paketleri ekonomik olan bu bulut servislerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Dropbox

İlk olarak sizlere Dropbox’ı sunuyorum. 2 GB ücretsiz depolama alanı sunuyor. Eğer ıvır zıvır dosyalarınız için kullanacaksanız ideal, ancak geniş bir depolama alanı istiyorsanız elbette ki ücret ödeyerek sahip olmanız gerekecek. Aylık 9.99 dolara 1 TB alan veren Dropbox’ı basit bir kayıt işlemiyle kullanmaya başlayabilirsiniz.

Google Drive

Google’ın ücretsiz hizmeti Drive’ı Gmail hesabı alarak kullanmaya başlayabilirsiniz. 15 GB ücretsiz depolama alanı ile kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak bu yetmezse aylık 5.79 TL ücret ödeyerek 100 GB ek alan alabilirsiniz.

OneDrive

5 GB ücretsiz depolama alanı ile sizi kullanıma başlatıyor. Eğer yetersiz gelirse yılda 99.99 dolar ödeyerek 5 TB’lık alan satın alabiliyorsunuz.

Box

10 GB ücretsiz depolama alanıyla sizi kullanıma başlatıyor. Eğer yetiyorsa bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak yetmiyorsa aylık 4 Euro gibi bir ücret ödeyerek 100 GB alana sahip olabilirsiniz.

Mega

50 GB ücretsiz depolama hakkınız var. Ayrıca arttırmak istediğinizde yıllık 30 dolar ödeyerek 8 TB’lık alan satın alabiliyorsunuz.

Yandex Disk

En ucuzunu en sona sakladım. Baştan birkaç GB depolama alanı ile sizi başlatır. Arkadaşlarınızı Yandex Disk’e davet ettirir ve bu şekilde size 20 GB’a kadar alan verir. Bunun bir sınırı yoktur. Ne kadar davet o kadar çok bulut alanı verir. Eğer ek alan satın almak isterseniz aylık ve yıllık paketleri mevcuttur. Aylık 1 dolara 10 GB, 2 dolara 100 GB, 10 dolara 1 TB alabilirsiniz. Yıllık 10 dolara 10 GB, 20 dolara 100 GB, 100 dolara 1 TB alan satın alabilirsiniz.