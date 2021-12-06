Kış geliyor, kendimize en iyi dizi izleme sitesini bulup ekran karşısına geçmenin tam zamanı!

Zararlı olmayan ve reklamsız bir dizi izleme sitesi ararken çok fazla zaman kaybetmiş olabilirsiniz. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dizi ve film izleme keyfini sorunsuz olarak yaşayabilmeniz için birçok platform kurulmaya başladı. Sizin için birbirinden kaliteli içeriklere sahip, en çok kullanılan ücretli ve ücretsiz dizi izleme platformlarını bir araya getirdik.

Şimdiden keyifli izlemeler!

Not: Yazdığımız abonelik ücretleri, aylık temel plan fiyatlarıdır. Yıllık üyeliklerde daha uygun fiyatlarla abone olabilirsiniz. Bazı platformlarda ücretsiz deneme özellikleri de mevcut.

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Netflix

En iyi dizi izleme sitesi denilince aklımıza gelmeyi başaran ilk isim Netflix. Merkezi Kaliforniya’da bulunan Amerikan bir teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi. Aboneler, çok çeşitli olan film ve dizi arşivini internet üzerinden izleyebiliyor

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Abonelik Ücreti: 26,99 TL

BluTV

2015 yılından bu yana Türkiye’de en iyi dizi izleme sitesi listelerine girmeyi başaran BluTV, dizi severlerin en çok takip ettikleri siteler arasında yer alıyor. Orijinal yapımlarına ek olarak Türk dizi tarihine damga vuran yapımlar da mevcut.

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Abonelik Ücreti: 24,99 TL

24,99 TL İndirim: Öğrenciler için 12,90 TL

GAİN

GAİN, 2019 yılında Beyn Danışmanlık bünyesinde kurulan yeni nesil bir video içerik platformudur. Ücret ödemeden yalnızca üye olarak ücretsiz içerikleri izleyebilirsiniz. Premium içerikleri izlemek için abone olmanız gerekiyor.

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Abonelik Ücreti: 21,99 TL

21,99 TL İndirim: Üniversite öğrencileri ve akademisyenler için 11,90 TL

Puhutv

Puhutv, 2016 yılında Doğuş Holding çatısı altında kurulan ve internet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısıdır. Bilgisayar, mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebilen uygulama sayesinde yerli ve yabancı seçenekleriyle film ve dizi gibi içerikler sunuyor.

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Abonelik Ücreti: Ücretsiz

Exxen

Exxen, Acun Medya’nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından 2021’de kurulan dijital içerik platformudur. Yeni olmasına rağmen en iyi dizi izleme sitesi önerilerinde yer almayı başarıyor. Dizi, film, yarışma, çocuk programı, belgesel ya da reality show gibi çok çeşitli içerikler mevcut.

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Abonelik Ücreti (Reklamlı): 9,90 TL

9,90 TL Abonelik Ücreti (Reklamsız): 19,90 TL

MUBI

MUBİ, 2007’de kurulan ve filmlerden oluşan bir veritabanı. Popüler kültür hoşunuza gitmiyorsa kült içeriklerin yer aldığı bu en iyi dizi izleme sitesi, tam size göre. Sanatsal içerikleri bulabileceğiniz bu platformda, oldukça kaliteli yapımlar bulunuyor.

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Abonelik Ücreti: 25,99 TL

25,99 TL İndirim: Öğrenciler için 15,99 TL

BeIN CONNECT

2013 yılından beri hizmet veren BeIN CONNECT, son zamanlarda arşivine yeni yapımlar eklemesiyle dikkat çekiyor. Digiturk’ün kurmuş olduğu bir platform.

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Abonelik Ücreti: 24.90 TL

24.90 TL İndirim: Digiturk üyelerine ücretsiz

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, Amerikan aboneliğine sahip video akışı ve kiralama hizmetidir. Diğer en iyi dizi izleme sitesi önerilerimiz kadar geniş bir arşive sahip değil. Ancak aradığınız birçok film ve diziyi burada da bulabilirsiniz.

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Abonelik Ücreti: 7,90 TL

Disney+

2019 yılında açılmış olmasına rağmen çok yüksek bir takipçi kitlesi kazanan en iyi dizi izleme sitesi önerilerimizden biri. Şu an için Türkiye’de hizmete açık değil. Fakat 2022’de kullanıma sunulması bekleniyor. “Beni Haberdar Et” butonu ile takipte kalmanızı öneririz.

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Abonelik Ücreti: Henüz bilinmiyor

Turkcell TV+

Turkcell TV+, Turkcell tarafından piyasaya sürülen bir dijital TV platformudur. Birçok yerli ve yabancı içeriği; akıllı telefon, tablet bilgisayar, web ya da televizyon üzerinden izleme imkanı sunuyor. Ayrıca platformda film kiralama, sosyal TV, interaktif uygulamalar gibi ek hizmetler de bulunuyor.

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Abonelik Ücreti: 17,99 TL

DMAX

DMAX, 2018’de NTV Spor’un yerine kurulan yaşam tarzı ve eğlence içerikli televizyon kanalıdır. Belgesel içerikli film izlemek isteyenler için harika bir platform. En iyi dizi izleme sitesi önerileri arasında yer alan DMAX ile zamanınızı güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

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Abonelik Ücreti: Ücretsiz

FOXplay

Türkiye’nin en yeni dijital yayın platformları arasında yer alıyor. Hem FOX kanalında yayınlanan dizileri hem de başka programları müşterilerine sunuyor. Ayrıca sinema dünyasında en sevilen filmler de mevcut.

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Abonelik Ücreti: Ücretsiz

FilmBox

FilmBox, çevrimiçi olarak yüzlerce film ve diziyi izleyebileceğiniz bir eğlence servisidir. Üyeliğiniz ile canlı kanalları da izleyebilirsiniz.

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Abonelik Ücreti: 12,99 TL

Youtube

YouTube üzerinden de birçok film ve diziyi izlemek mümkün. YouTube, yayın hayatı biten dizi ve filmleri bünyesinde bulunduruyor. Herkesin kullanımına açık olan ve hepimizin kullandığı bu site, reklamsız kullanım için YouTube Premium hizmeti de sunuyor.

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