En iyi bluetooth hoparlörler listemizi, elektrikten ve kablolardan bağımsız olarak istediğiniz her yerde müzik keyfi yaşayabilmeniz için hazırladık.

Telefon, bilgisayar gibi cihazlar ses yüksekliği ve kalitesi açısından her zaman yeterli olmuyor. Evde, seyahatlerde, kampta vb. birçok yerde cihazınızı bluetooth hoparlörünüzle eşleştirerek sadece müzik değil, dizi ve film izlerken de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Listemizde JBL, Xiaomi, Sony, Anker gibi bluetooth hoparlör konusunda oldukça başarılı birçok markaya yer verdik. Seçenek çok fazla. Fakat ses kalitesi, boyut, tasarım gibi performans özellikleri farklılık gösteriyor. Sizler için piyasadaki en iyi bluetooth hoparlör modellerini karşılaştırarak açıklayacağız.

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En iyi bluetooth hoparlör modelini seçmekte kararsız kalıyorsanız ve satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

En İyi Bluetooth Hoparlör Nasıl Seçilir?

En iyi bluetooth hoparlör modelini seçmek için öncelikle kullanım amacınıza karar vermeniz gerekiyor. Sonra aklınızda bulundurmanız gereken birkaç önemli nokta var. Bunlara göz atalım:

Ses Kalitesi: En önemli nokta. Frekansları bozulmadan yüksek ses seviyesine sahip hoparlörleri seçmenizde yarar var. Çünkü sesin net ve kaliteli olması önceliğiniz olmalı.

En önemli nokta. Frekansları bozulmadan yüksek ses seviyesine sahip hoparlörleri seçmenizde yarar var. Çünkü sesin net ve kaliteli olması önceliğiniz olmalı. Pil Ömrü: Kabloyla şarj olan ya da şarj edilebilir piller kullanılan modeller mevcut. Pil ömrünün beklentilerinize uygun olup olmadığına dikkat edin.

Kabloyla şarj olan ya da şarj edilebilir piller kullanılan modeller mevcut. Pil ömrünün beklentilerinize uygun olup olmadığına dikkat edin. Boyut: Taşıma kolaylığı açısından boyutu önemli bir ayrıntı.

Taşıma kolaylığı açısından boyutu önemli bir ayrıntı. Bluetooth Sürümü: Bluetooth 4.0 ve Bluetooth 5.0 gibi sürümler güncel ve yeterli olacaktır.

Bluetooth 4.0 ve Bluetooth 5.0 gibi sürümler güncel ve yeterli olacaktır. Giriş: NFC, AUX, MicroSD gibi girişlere sahip bir bluetooth hoparlör seçmek isteyebilirsiniz.

NFC, AUX, MicroSD gibi girişlere sahip bir bluetooth hoparlör seçmek isteyebilirsiniz. Su Geçirmezlik: Eğer deniz, havuz gibi yerlerde ya da yağmurlu havalarda kullanacaksanız dikkat etmeniz gereken bir nokta.

Eğer deniz, havuz gibi yerlerde ya da yağmurlu havalarda kullanacaksanız dikkat etmeniz gereken bir nokta. Dayanıklılık: Bluetooth hoparlörler, tabii ki sürekli ordan oraya taşınıyor. Bu yüzden sağlam bir model seçmeniz gerekiyor.

En İyi Bluetooth Hoparlörler

Bu listemizde en başarılı, en çok tercih edilen aynı zamanda uygun fiyatlı olan en iyi bluetooth hoparlör modellerine yakından bakacağız. Satın alabileceğiniz en iyi bluetooth hoparlörleri aşağıda bulabilirsiniz.

JBL Go 2 Bluetooth Hoparlör

En başarılı ses ekipman üreticilerinden JBL, bu modelinde kristal netliğinde ses kalitesi sunmayı amaçlıyor. 5 saate kadar kesintisiz kullanılıyor. Ayrıca havuz kenarında ya da sahilde kullanım fırsatı veriyor.

Ağırlık: 237 gram

237 gram Ses Çıkışı Gücü: 3 W

3 W Batarya Ömrü: 5 saat

5 saat Bluetooth Sürümü: Bluetooth 4.2

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ses kalitesi bence yeterli. Çok çok çok severek kullanıyorum. 1 saatte şarj oluyor. Alalı kaç ay oldu daha bir kere şarj ettim. Bağlantıda da hiç problem yaşamadım açıkçası.

Xiaomi Mi Compact Mini 2 Bluetooth Hoparlör

Küçük boyutuna rağmen 2W güçlü ses çıkışı ile iyi bir performans sunuyor. Alüminyum kasası sayesinde dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz, çünkü oldukça dayanıklı ve şık. Bluetooth 4.2, şarkı çalmadığı zaman cihazınız ile iletişimi keserek gereksiz enerji tüketimini engelliyor. En uygun fiyatlı en iyi bluetooth hoparlör modelleri arasında.

Ağırlık: 58 gram

58 gram Ses Çıkışı Gücü: 2 W

2 W Batarya Ömrü: 6 saat

6 saat Bluetooth Sürümü: Bluetooth 4.2

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Boyutu beklediğimden de küçük geldi. Ama sesi harika çıkıyor. Küçük olması taşınabilirliğini de kolaylaştırır. Çok beğendim. Ürün temiz geldi. Teşekkürler.

Anker Soundcore Motion B Bluetooth Hoparlör

2 adet tam kapsamlı sürücü ve 12 W yüksek ses gücüyle müzik zevkinizi karşılayacak en iyi bluetooth hoparlör modellerinden biri. Ayrıca, BassUp teknolojisine sahip.

Ses Çıkışı Gücü: 12 W

12 W Batarya Ömrü: 12 saat

12 saat Bluetooth Sürümü: Bluetooth 4.2

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok araştırdım ve bu markada karar kıldım. Gerçekten tam bir fiyat performans ürünü. Sesin kalitesi ve yüksekliği boyundan beklenmeyecek kadar şaşırtıcı. Boyutu taşınabilir olmasını çok kolaylaştırıyor. Aux girişi de var. Sadece hafıza kartı girişi yok. O da bana göre bir eksik değil. Pil ömrü de gerçekten çok iyi. Suya dayanıklı olması da her yerde her şartta gönül rahatlığıyla kullanılabilmesini sağlıyor. Düşünmeden alınabilecek bir ürün.

Ultimate Ears Wonderboom Phantom Bluetooth Hoparlör

Amerika’nın ünlü ses cihaz markası Ultimate Ears, bu modelinde double-up özelliği sayesinde aynı anda iki farklı cihazı bağlayabilme özelliği sunuyor. Tamamen su geçirmez, hatta yıkanabiliyor.

Ağırlık: 425 gram

425 gram Batarya Ömrü: 10 saat

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Tartışılmaz kalitede, gerçekten beklentimin çok üstünde bir ürün. Ses kalitesi olsun baslar tizler çok iyi veriyor. Tavsiye ederim herkese hem küçük hem büyük.

JBL Flip 5 Bluetooth Hoparlör

PartyBoost özelliği sayesinde birden fazla aynı özelliğe sahip hoparlörü bağlarsanız etkileyici bir ses ortamı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, 3 metre derinliğe kadar su geçirmiyor.

Ağırlık: 540 gram

540 gram Batarya Ömrü: 12 saat

12 saat Bluetooth Sürümü: Bluetooth 4.2

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyatını sonuna kadar hak eden bir hoparlör. JBL kalitesi zaten tartışılmaz 🙂 Yüksek ve alçak seslerde asla rahatsız etmiyor.

Sony SRSXB12B Bluetooth Hoparlör

Extra bass ve 16 saatlik pil ömrü ile dikkatimizi çeken bu model, alçak tonları bile iyileştiriyor. Çıkarılabilir kayışı sayesinde ürünü kolaylıkla asabilirsiniz ve müzik keyfinize hareket halinde de devam edebilirsiniz.

Ağırlık: 243 gram

243 gram Batarya Ömrü: 16 saat

16 saat Bluetooth Sürümü: Bluetooth 4.2

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Düşünmeden alabileceğiniz bir ürün. Gayet hoş bir tasarımı var. Bass sesleri ve ses yüksekliği sizi tatmin edecektir. Teşekkürler…

JBL Go 3 Bluetooth Hoparlör

ProSound ses performansı sayesinde yüksek ses ve güçlü bas özelliği sunuyor. Suya ve toza dayanıklı, böylece dilediğiniz her yere götürebiliyorsunuz.

Ağırlık: 209 gram

209 gram Ses Çıkışı Gücü: 4,2 W

4,2 W Batarya Ömrü: 5 saat

5 saat Bluetooth Sürümü: Bluetooth 5.1

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harika bir ürün çok memnun kaldım kesinlikle tavsiye ediyorum. Kullanımı açısından çok portatif ve asil duruyor. Ses kalitesi de beklenilenin üstünde.

Philips BT55B-00 Bluetooth Hoparlör

Gürültü önleme özelliği, pil düşükken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha güçlü bir sesle müzik dinlemenize olanak sağlıyor. Dahili şarj edilebilir pilleri sayesinde, kablolarla uğraşmadan ya da priz aramanıza gerek kalmadan taşınabilirliğinin özgürlüğünü yaşıyorsunuz.

Ağırlık: 120 gram

120 gram Ses Çıkışı Gücü: 2 W

2 W Bluetooth Sürümü: Bluetooth 4.2

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: İki farklı telefonla denedik 5-6 metre mesafede sorunsuz çalışıyor. Ses kalitesi güzel. Çok yüksek ses vermiyor ancak açık havada gürültülü ortamda bile duyulabilir seviyede. Biz 100 metrekare evde kullanıyoruz yeterli geliyor. Şarj süresini test etmedim ancak günlük yaklaşık 1 saat kullanımla haftada bir kez şarj ediyoruz.

JBL Clip 3 Bluetooth Hoparlör

En iyi bluetooth hoparlör markalarından JBL’nin bu modeli, dayanıklı kumaş ve kauçuk gövde özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca üst kısmından dilediğiniz yere sabitleniyor.

Ağırlık: 220 gram

220 gram Ses Çıkışı Gücü: 3,3 W

3,3 W Batarya Ömrü: 10 saat

10 saat Bluetooth Sürümü: Bluetooth 4.1

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Taşınabilir ve asılabilir olması çok hoş. Eşimle gezerken bisiklete bile takıyoruz. Boyutuna göre performansı iyi. Evde 100 kişilik parti vermeyecekseniz. Maksimum 5-10 kişi oturayım arkada müzik çalsın istiyorsanız alın kesinlikle.

Polosmart FS38 Bluetooth Hoparlör

Listemizdeki en uygun fiyatlı en iyi bluetooth hoparlör modellerinden biri. Çağrı cevaplama ve güçlendirilmiş bas özelliğine sahip.

Ses Çıkışı Gücü: 2 W

2 W Bluetooth Sürümü: Bluetooth 5.0

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harika bir ürün! Fiyat performans açısından çok iyi hatta bu performansa ucuz. Bluetooth bağlantısı saliseler içinde oluyor. Sesi inanılmaz yüksek. Boyu ne çok büyük ne çok küçük. Bence her açıdan çok ideal.

LG PH1 Bluetooth Hoparlör

Sıradaki en iyi bluetooth hoparlör modeli, yeni nesil LED ışıklı ve eğlenceli bir model. Kendisi küçük ve kolay taşınabilir fakat sesi çok güçlü.

Ağırlık: 320 gram

320 gram Ses Çıkışı Gücü: 5 W

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Markaya güvenip aldım, beni şaşırtmadı. Fiyat/fayda dengesi iyi. Sesi bozmadan kaliteli bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Ama çok yüksek ses beklemeyin haksızlık olur. Boyuna göre iyi işler başarıyor.

Mikado MD-10B Bluetooth Hoparlör

MicroSD ve USB girişlerine sahip bu model, radyo özelliğine de sahip.

Ağırlık: 1390 gram

1390 gram Ses Çıkışı Gücü: 10 W

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kargo çok hızlı geldi. Ürün gayet güzel. Kardeşimde vardı o yüzden bunu tercih ettim. Ses kalitesi, görünüşü çok hoş. Ses yüksek ve bozulmadan çıkıyor, tavsiye ederim. Evde kullanmak için ideal. Bass, tiz ayarları mevcut. Kumandası da var. Usb kablosu içinde var şarj için. Sadece şarj başlığı yok telefonunuzun şarj başlığını kullanabilirsiniz. Ben dezavantaj görmedim. Güzel indirimler yaparsa alın kaçırmayın. Biraz fiyat yüksek kargocu arkadaşa ve firmaya teşekkürler hızlı ve güvenli.