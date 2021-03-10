Smart TV’niz yoksa en iyi Android Tv Box modelleri için doğru yerdesiniz. Televizyonunuz artık günümüz teknolojisine uyum sağlayamıyorsa, bu fikir çok işinize yarayacak. Eski model televizyonunuzun ömrünü uzatmak, az fonksiyonlu televizyonunuza yeni özellikler eklemek ve bütün bunları da en hesaplı yoldan yapmak istiyorsanız Android Tv Box en kullanışlı yöntem.

Hemen fiyatları karşılaştıralım. Smart TV’ler 1500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Android Tv Box fiyatı ise 300 TL’den başlayarak eklemek istediğiniz özelliklere göre değişkenlik gösteriyor.

Kutu içerisinden; cihaz, adaptör, HDMI kablosu ve kumanda çıkıyor. Gereken talimatları izliyorsunuz ve bağlantıyı kuruyorsunuz. Evet, artık televizyonunuz akıllı!

Biz de sizin için en iyi Android Tv Box modellerinden oluşan küçük bir öneri listesi ve detaylı bir yazı hazırladık. Android Tv Box’ınızın keyfini çıkarırken, bir yandan da kahvenizi yudumlamak isterseniz 2021’in En İyi Filtre Kahve Makineleri yazımıza da mutlaka göz atın.

Android Tv Box Ne İşe Yarar?

Android Tv Box, Android işletim sisteminin sahip olduğu bütün özellikleri TV ortamına taşıyor. Peki en iyi android Tv Box ile neler yapılabiliyor? Fonksiyonlarına bakalım:

Android ile uyumlu olan ve Google Play Store’da bulunan bütün uygulamaları, oyunları kullanabilirsiniz.

Facebook, Twitter, Instagram vb. sosyal medya uygulamalarını açabilirsiniz.

Youtube, Netflix, Puhu TV, Blu TV, Amazon Prime gibi dijital platformlar üzerinden dilediğiniz gibi film ve dizi izleyebilirsiniz. Ayrıca en iyi Android Tv Box modelleri, 4K desteği de sunuyor.

modelleri, 4K desteği de sunuyor. USB ile istediğiniz dosyaları TV ortamına aktarabilirsiniz. Yine aynı şekilde klavye ve mouse gibi donanımlar da ekleyebilirsiniz.

Telefonunuzu bağlayabilirsiniz.

Chrome, Opera gibi web tarayıcılarını indirerek internet sitelerinde istediğiniz gibi dolaşabilirsiniz.

TeamViewer gibi programlarla ekranınızı uzaktan yönetebilirsiniz.

Android Tv Box Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İşte en iyi Android Tv Box’a sahip olmanız için satın alırken dikkat etmeniz gereken noktalar:

Android Sürümü: Android 5.1 ve üzeri cihazlar kullanmalısınız. Aksi takdirde uygulamalar, cihazınız tarafından desteklenmiyor. Biz en iyi Android Tv Box önerileri verirken ilk buna dikkat ettik.

Android 5.1 ve üzeri cihazlar kullanmalısınız. Aksi takdirde uygulamalar, cihazınız tarafından desteklenmiyor. Biz en iyi Android Tv Box önerileri verirken ilk buna dikkat ettik. İşlemci, RAM, Dahili Depolama Alanı: Eğer bu üç özelliği en alt seviyelerde olan bir model satın alırsanız, cihazınızın verimi oldukça düşük olacaktır.

Eğer bu üç özelliği en alt seviyelerde olan bir model satın alırsanız, cihazınızın verimi oldukça düşük olacaktır. Çözünürlük: En düşük 1080p çözünürlükteki cihazları tercih etmenizi öneririz. Hatta biz, uygun fiyatlı 4K çözünürlüğe sahip en iyi Android Tv Box cihazları önermeye çalıştık.

En düşük 1080p çözünürlükteki cihazları tercih etmenizi öneririz. Hatta biz, uygun fiyatlı 4K çözünürlüğe sahip en iyi Android Tv Box cihazları önermeye çalıştık. Wi-Fi Anteni Nerede?: Stick modellerde, Wi-Fi anteni kutunun içerisinde bulunuyor. Bu nedenle cihaz fazla ısınabiliyor. Dışında olan modellerde ise, antenin kısa olması uzakta bulunan TV’lerinizde sinyal için sorun yaratabilir.

Stick modellerde, Wi-Fi anteni kutunun içerisinde bulunuyor. Bu nedenle cihaz fazla ısınabiliyor. Dışında olan modellerde ise, antenin kısa olması uzakta bulunan TV’lerinizde sinyal için sorun yaratabilir. HDMI: HDMI 1.4, HDMI 2.0’a göre artık daha düşük kapasiteli kalıyor. 4K içeriklerin gelecekte çok daha fazla aratacağını düşünüyoruz. İleriye dönük düşünürseniz HDMI 2.0 bulunan bir model tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır.

En İyi Android Tv Box Önerileri

Android Tv Box üzerine bu kadar bilgi verdikten sonra sıra, önerilerde. Performansı ve uygun fiyatıyla öne çıkan birkaç en iyi Android Tv Box modelinden bahsedeceğiz.

Xiaomi Mi Box S Android Tv Box

Birçok alternatif olmasına rağmen popülerliğini koruyan Xiaomi Mi Box S, kesinlikle en iyi Android Tv Box modellerinden biri. 4K desteği, hızlı işlemcisi ve kaliteli grafik özellikleri ile öne çıkıyor. Eğer akıllı bir evde yaşıyorsanız, Google Asistan sayesinde evinizdeki cihazları kontrol etmeniz de mümkün. Ayrıca kumandasında Netflix için ayrı bir tuş bulunuyor.

İşletim sistemi: Android 8.1

Android 8.1 İşlemci: ARM Cortex-A53 işlemci, Dört çekirdekli

ARM Cortex-A53 işlemci, Dört çekirdekli Ses formatı: AAC, AMR-NB, AMR-WB, MAYMUN, FLAC, OGG, WAV, WMA

AAC, AMR-NB, AMR-WB, MAYMUN, FLAC, OGG, WAV, WMA Fotoğraf dosyası: BMP, GIF, JPEG, TIFF

BMP, GIF, JPEG, TIFF Bağlantı Noktaları: USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harika bir ürün. Fiyatı fazlasıyla iyi ve kullanışlı bir cihaz. Tavsiye ederim. Fiyat performans açısından mükemmel bir cihaz. Ethernet girişi olmaması dezavantaj olsa da usb ethernetler var. Usb ethernet bağlayarak çözdüm. Hem kablolu hem Wi-Fi de sorunsuz çalışıyor.

Wellbox H3 Android Tv Box

Sırada fiyat-performans ürünü diyebileceğimiz ve bu fiyatlarda bulabileceğiniz en iyi Android Tv Box modeli var. Özellikle bu fiyata 4K çözünürlüğü desteklemesi oldukça iyi bir avantaj. Kurulumu ve kullanımı da gayet basit. Her türlü ses ve görüntüyü destekleyen bu model, hızlı veri aktarımı konusunda da iddialı.

İşletim sistemi: Android 10.0

Android 10.0 İşlemci: ARM Cortex-A53 işlemci

ARM Cortex-A53 işlemci Ses formatı: MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AMR, RA, WAV

MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AMR, RA, WAV Fotoğraf dosyası: HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF

HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF Bağlantı Noktaları: USB, HDMI, Wi-Fi

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyat ve performans olarak oldukça iyi. Hiç yurtdışı sitelerinden almaya gerek yok. Kullanımı ve kurulumu kolay. Android olan bütün uygulamaları yükleyebilirsiniz.

Multibox Fundroid 9 Android Tv Box

En iyi Android Tv Box listemize, Multibox Fundroid 9 ile devam ediyoruz. İçerisinde bulunan Miracast görüntü aktarıcı uygulama ile cep telefonunuzdaki görüntüleri televizyonunuzun ekranına yansıtabilirsiniz. İşletim sistemi olarak da fiyatına göre iyi bir seviyede.

İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Ses formatı: MP3, AAC, FLAC

MP3, AAC, FLAC Fotoğraf dosyası: JPG, BMP, PNG, GIF

JPG, BMP, PNG, GIF Bağlantı Noktaları: USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Normal televizyonumu SMART TV dönüştürmek için hem hesaplı hem markalı olan bu ANDROİD BOX aldım. Çok memnun kaldım YouTube ve Netflix sorunsuz bir şekilde çalıştı. Ayrıca ekran yansıtma özelliği çok hoşuma gitti. Tavsiye ederim. İyi günler.

Magbox X96 Mini Android Tv Box

Mini bir model olan X96, standart donanım özellikleri olarak yeterli seviyede. Ancak işletim sistemi, listemizdeki diğer modellere göre biraz geride kalıyor. Yine de dizi, film ve video izlemek için yüksek bir bütçe ayırmak istemiyorsanız size tavsiye edebileceğimiz en iyi Android Tv Box modellerinden biri.

İşletim sistemi: Android 8.1

Android 8.1 İşlemci: ARM Cortex-A53 işlemci, Dört çekirdekli

ARM Cortex-A53 işlemci, Dört çekirdekli Ses formatı: AAC, AMR-NB, AMR-WB, MAYMUN, FLAC, OGG, WAV, WMA

AAC, AMR-NB, AMR-WB, MAYMUN, FLAC, OGG, WAV, WMA Fotoğraf dosyası: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF Bağlantı Noktaları: USB, HDMI, Wi-Fi

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Xiaomi Mi TV Stick Android Tv Box

Küçük bir flash disk boyutunda olan bu akıllı çubuk, sadece 28,5 gr ağırlığında. İstenilen her yere kolaylıkla taşınabiliyor. Kumandası mouse olarak da kullanılabiliyor. Kumanda üzerinde bulunan, bazı uygulamalara direkt bağlantı sağlayabileceğiniz özel tuşlar dikkat çekiyor. Ayrıca, dahili Chromecast ile videolarınızı ve istediğiniz içerikleri cihazınızdan ekrana hızlı bir şekilde yansıtabilirsiniz.

İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 İşlemci: ARM Cortex-A53 işlemci, Dört çekirdekli

ARM Cortex-A53 işlemci, Dört çekirdekli Ses formatı: MP3, WMA, AAC, Flac, OGG

MP3, WMA, AAC, Flac, OGG Fotoğraf dosyası: JPG, BMP, GIF, PNG

JPG, BMP, GIF, PNG Bağlantı Noktaları: USB, HDMI, Wi-Fi

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kurması çok kolay gerçekten. Wi-Fi ye bağlıyor sonra Netflix’i tek bir tuşla izliyorsunuz. Oyun da yükleyip oyun oynayabiliyorsunuz. Hem de telefonunuzu oyun kolu yaparak. Gidip dünyalarca para vermenize gerek yok, bence işinizi görür.

En iyi Android Tv Box önerileri listemizin sonuna geldik. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

“Bu listede kesinlikle olması gerekiyor!” dediğiniz modelleri yorumlar kısmından bizimle paylaşın.