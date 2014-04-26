En İyi 5 Selfie Uygulaması

Teknolojinin nimetleri ile ortaya yeni yeni çıkan bir çok şey bulunuyor. Mobil ortamların kullanımının yaygınlaşması ve teknolojinin üst seviyede ürünler üretiyor olması insanlara birçok yeniliğin de kapısını açıyor.

Mobil cihazlar aracılığıyla fotoğraf çekilmek önceleri pek bir şey ifade etmiyordu ancak yeni yeni hayatımıza giren ve fotoğraf çekilmeyi sevmeyen kişileri bile fotoğrafın içerisine sürükleyen SELFİE fenomenleri her geçen gün artıyor.

Öyle ki SELFİE’nin dünyaca tanınması ile fotoğraf aşkı kabaran insanlar sosyal medya profilleri üzerinde daha fazla fotoğraf paylaşmaya ve içerik sayılarında gözle görülür artışların olduğu tespit ediliyor.

Olay diğer bir boyutuda Selfie çekimi için mobil platformlara uygulama üretenlerden geçiyor. Şu anda gerek Android gerekse de iOS tarafında onlarca selfie özel uygulaması bulunuyor ve bunların sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Uygulamaların en başını Instagram çekiyor. Zira çıktığı ilk günden beri yüksek bir kullanıcı kitlesine sahip olan uygulama Selfie modası ile birlikte daha da ciddi bir rağbet görmeye ve kullanıcı sayısının yüksek sayılara çıkarmış durumda. Ön kamera desteği sayesinde gerek tekil selfie gerekse de toplu selfie’leriniz için kullanacağınız uygulamanın geniş filtre seçenekleri dikkat çekiyor. Resimlerinize profesyonel dokunuşlar yapan filtreleri kullanarak takipçilerinizi etkileyen selfie’ler de üretebilirsiniz.

Diğer bir uygulama da Snapchat. Aslında hayatımıza gireli pek uzun zaman olmadı ancak hızlıca tanınması ile dünya da hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. iOS ve Android kullanıcılarına hizmet veren anlık fotoğraf paylaşım uygulaması Snapchat te selfie çekimler için hazırlanmış bir mobil uygulama olmamasına rağmen, birçok kullanıcı tarafından selfie amaçlı kullanılması yönünden en iyi selfie uygulamaları arasında kendisine yer bulunuyor.

Son uygulamamızda ABD’li iki çift tarafından geliştirilen SkinneePix uygulaması. Aslında başlarda pek popüler olmasa da kısa sürede başarısını kanıtlayarak kullanıcı sayısını hızlıca arttıran ve Yayınlanmasının ardından çok geçmeden en çok konuşulan selfie uygulamaları arasına girmeyi başaran SkinneePix, sunduğu düzenleme seçenekleri ile basit bir selfi uygulamasından çok daha fazlasını yapabiliyor. Her seviyedeki kullanıcıya hitap eden olabildiğince sade arayüz ile bizleri karşılayan uygulama ile hızlı selfie’ler çekebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.