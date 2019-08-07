En İşe Yarar WordPress Uygulamaları

İşletim sistemi denildiği zaman akla ilk gelen şeylerin başında windows yer alıyor. Dünyadaki bilgisayarların büyük bir çoğunluğunun kullandığı windows, her geçen gün kendisi de daha fazla geliştiriyor. Özellikle Windows 10 sürümü ile bu durum çok daha net bir biçimde görülebiliyor.

Windows 10 ile birlikte gelen en önemli özelliklerden biri uygulama özellikleri. Onlarca farklı uygulama ise işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak detaylar arasında bulunuyor. Özellikle Windows kullanım deneyimini çok daha üst seviyeye taşıyan uygulamalar, hayatınızı daha kolay bir hale getiriyor.

Biz de bu yazımızda sizler için işinizi kolaylaştıracak uygulamalardan bazılarını bir araya getirdik.

1- NordVpn

İnternet ortamında daha rahat gezinmek istiyorsanız bir vpn’e yatırım yapmayı düşünün 59 Ülkede verdiği hizmet ile Nordvpn binlerce sunucuyu kullanıcılarına sunuyor. Kesinlikle arkanızda iz bırakmayan Vpn uygulaması, güvenli bir internet deneyimi de sunuyor. Nordvpn Türkiye hizmeti ile sunduğu Türkçe dil desteği, kullanıcıların işini bir nebze daha kolaylaştıran detaylardan biri.

2- Whatsapp

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan ve her gün onlarca mesajı bize ileten Whatsapp, Windows uygulaması ile masaüstünde de kullanım olanağı sağlıyor. Özellikle telefon klavyesi kullanmaya alışık olmayan insanlar için eşsiz bir özellik sunan Whatsapp, hayatınızı kolaylaştırabilecek uygulamalardan biri.

3- Translate

Google’ın en fazla kullanılan özelliklerinden biri olarak ön plana çıkan translate uygulaması, birbirinden farklı dilleri çevirme konusunda oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Her gün daha da geliştirilen algoritması sayesinde Google translate kişilerin farklı dillerdeki insanlar ile iletişime geçmesindeki en büyük yardımcılar arasında yer alıyor.

4- Skype

Görüntülü konuşma denildiği zaman akla gelen ilk uygulamalardan biri Skype. Skype windows sürümü ile de çok daha basit bir deneyimi kullanıcılarına sunuyor. Birçok şirkette iç iletişimi sağlayabilmek adını Skype’ı tercih ettiği düşünülürse, Skype’ın Windows nezdinde kolay kolay popülerliği sönmeyecektir.

5- Microsoft Office

Excel, word ve daha birçok farklı dosya türünde sunduğu hizmet ile Microsoft Office, her bilgisayar için olmazsa olmazlar arasında.Hangi iş dalı olursa olsun, herkesin tercih ettiği uygulama.