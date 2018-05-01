En Hızlı Şarj İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bu yanımızda sizlere en önemli detayları vererek telefonunuzu daha hızlı şarj etme konusunda yardım etmeye çalışacağız. Telefonunuzjn hızlı şarj özelliğini yok sayıp 1 saatte tam olarak dolduğu üzerinden düşünerek haraket ediyoruz.

1. Hızlı şarj için en önemli özellik doğru kablo ve doğru şarj aleti. Orjinal kullanın. Ayrıca hızlı şarj özelliği olan cihaz ve kablo kullanın.

2. Uçak modunda şarj edin. Az sonra vereceğimiz öneride zaten telefonu kullanmayın diyeceğiz. O zaman uçak modunda şarj etmenin bir sıkıntısı olmaz. Uçak modunda şarj ettiğiniz zaman herhangi sinyal vs gelip gitmeyeceği için telefon olduğundan daha hızlı şarj olur zira telefon şarj olurken bile arkada güç tüketir hem gelen hem giden olunca şarj süresi uzar.

3. Mümkünse telefonunuzu kapatın. Kapalı şarj olurken asla giden bir güç olmayacağından şarj süresi önemli ölçüde kısalacaktır. Lakin avazı telefonlar kapalıyken şarja takıldığında otomatik olarak açılır. Bu telefonlarda bu özelliği kullanamazsınız.

4. Pil yaşattığınız açık olsun. Telefonu kapatamıyorsunuz ya da uçak moduna alamıyorsunuz. O zaman bari arka plan uygulamalarını kısıtlayan pil yaşattığını açın.

5. Gereksiz özellikleri kapatın. Şarj olunca açarsınız. Wifi GPS NFC gibi özellikler şarj esnasında kapalı olursa şarj esnasındaki güç tüketimi az olur.

6. Telefonunuzu şardayken kullanmayın. Kullanmak şarj olma duruma etki etmez ama hiç tüketimine neden olur elbette bu durum da tam şarj olma süresini uzatır.