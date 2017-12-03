En Hızlı Bellek Kartı Hangisi?

Teknoloji geliştikçe bazı dış donanımlarında gelişmesi zorunlu hale geliyor. Örneğin telefonlarımızda çoğunlukla 2K ekran var ve kameralarımız da oldukça büyük adımlarla gelişiyor. 4K fotoğraf ve videolar günümüzde bir çok telefonla kaydedilebiliyor. Peki bunları hızlı bir şekilde telefona kaydetmek ya da başka bir şeye aktarmak sizce her bellek kartı için kolay mı? Bunun için daha hızlı ve daha geniş bir belleğe ihtiyaç duyuyoruz.

Şuan dünyanın en hızlı bellek kartı (hafıza kartı) hangisi? Bunun cevabı teknoloji devi Sony’de. Sony yeni geliştirdiği G serisi hafıza kartlarıyla dikkat çekici gelişmelere imza atıyor. CFast 2.0 ismini verdikleri bu teknoloji hala geliştiriliyor. Küçük bir sıkıntı var. Bu kartı kullanmak için kullanacağınız cihazın karta uyumlu olması gerekiyor. Bahsi geçen az sonra bahsedeceğim hızları desteklemesi gerekiyor.

Bahsettiğimiz CFast 2.0 kartların yazma hızı 510Mb/s ike okuma hızı ise 530Mb/s olarak mükemmele yaklaşmıl durumda. Bahsettiğim gibi bu kartlar şimdilik Sony kameralarla uyum sağlayacaktır. Elbette yeni kameralarda. Lakin ilerleyen zamanlarda telefon ve diğer kameralar bu karta uyum sağlayacaktır. Zira fotoğraf boyutu ve video boyutu arttıkça daha hızlı kartlara ihtiyaç duyuyoruz.