En Güçlü Telefonlar Nisan 2019

Antutu yeni sonuçları ortaya çıktı. Nisan ayında yine iddialı telefonlar antutu testine tabi tutuldu. Bunlar için son çıkan 3 model olmasa da yeni çıkan modeller görülüyor. Listenin en ilginç tarafı bir markanın listenin ilk 3 sırasını ele geçirmesi.

Bu listeyi neden yayınlıyoruz? Eğer yüksek donanımlı bir amiral gemisi almak istiyorum diyorsanız mutlaka bu tür listelere göz atmalısınız? Örneğin 2 telefon arasında kaldınız, Xiaomi Mi 9 ile Galaxy S10 Plus modelinden hangisine karar vereceğinizi bilemediniz. Fiyatlarına baktıktan sonra şimdi de aşağıdaki listeye bakın ve karar verin.

Xiaomi açık ara önde

En iyi cihazlar konusunda dünyanın ilk sırasına oturmayı başaran Xiaomi şirketi, antutudan en iyi puanı alan 3 telefona sahip.

Mi 9 Explorer, Mi 9 ve Black Shark Helo modelleri listenin ilk 3 sırasında yer alıyor. Bu liste ayrıca en iyi oyuncu telefonunun da Xiaomi Black Shark Helo olduğunu gösteriyor. Oyuncu telefonu almak isteyenlere duyurulur.

Listenin diğerleri ise şu şekilde;

Meizu 16s

Vivo Iqoo Monster

Galaxy S10+

Galaxy S10

Vivo Iqoo

Red Magic Mars

Honor View 20

Listede yeni oyuncu telefonu Red Magic Mars 3 yok. Bunun da dikkatini çekmek lazım.