En Çok Kullanılan Tarayıcı Hangisi? Kasım 2017 – Kasım 2018

İnternet için hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Siz hangisindesiniz bilmiyoruz ama bu yazıda sizlere dünya çapında en çok kullanılan tarayıcıları sıralayacağız. Bu istatistikleri anlık olarak Statcounter sitesi tutuyor. Biz de grafik olarak sizlere açıklamak istiyoruz.

Mobil kullanımın artması neticesinde geçtiğimiz yıllarda listede olmayan markalara özel mobil tarayıcılar da listeye girmeyi başarmış. İşte dünyanın en çok kullanılan tarayıcıların sıralaması;

Chrome %57.59 Safari %14.46 UC Browser %7.39 Firefox %5.45 Opera %3.68 Internet Explorer %3.22 Samsung Internet %2.85 Edge %1.96 Android %1.62 Diğerleri %1.78

Chrome görüldüğü üzere liderliği eline almış bırakmıyor. Uzun zamandır süren rekabeti açık ara önde götüren Chrome diğer tarayıcılardan çok daha iyi durumda. Peki ülkemizde durum nasıl?

Chrome ve Safari ilk 2’yi paylaşırken Samsung’un internet tarayıcısı 3. sıraya yükseliyor. Bu da ülkemizde Samsung cihazların ne kadar çok kullanıldığına bir işaret denebilir.