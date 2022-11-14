En Avantajlı Sunucuyu Kiralamak İstiyorum, Nelere Dikkat Etmeliyim?

Sunucu, kullanıcıların bilgisayar ağları üzerinden verilere erişmesini ve paylaşmasını sağlayan bir bilgisayar birimidir. Ağa bağlı kullanıcılar sunucuda depolanan verilere erişebilir. Yetkileri varsa bu verileri değiştirebilir veya silebilirler. Web siteleri depolanan verilere örnektir. Her türden web sitesi içeriği bir barındırma hizmeti ile bir sunucuda saklanır. Kullanıcılar web sitesine giriş yaptıklarında, aslında arka planda bu sunucuya bağlanırlar.

Sunucular, verileri bütünüyle tek bir bilgisayarda depolayabilir veya kaynakları belirli bölümlere ayırarak depolama alanını sanallaştırabilir. Sanal sunucu, bölümlere ayrılmış kaynaklara sahip bir sunucudur. Ayrıştırma, kullanıcıya sunucu üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Tüm internet paylaşımları bir sunucu kullanımını gerektirir. Sunucular arasındaki farklar disk alanı ve trafik kapasitesi dışındaki faktörlerden kaynaklanır. Sunucu türleri arasında yapısal farklılıklar da olabilir. Çeşitli sunucu türleri ve özellikleri, hangi paketin seçileceğini belirleyen faktörlerdir. Peki sunucu paketi seçilirken nelere dikkat edilmelidir?

Sunucu Nedir?

Sunucu, istemci olarak adlandırılan başka bir bilgisayar programına ve kullanıcısına hizmet sağlayan bir bilgisayar aygıtıdır. Veri merkezindeki bir sunucu, bir sunucu programının üzerinde çalıştığı fiziksel bilgisayardır.

İstemci/sunucu programlama modelinde, bir sunucu programı aynı veya farklı bilgisayarlarda çalışan istemci programlardan gelen istekleri bekler ve yanıtlar. Diğer programlardan gelen hizmet taleplerine yanıt olarak, bir bilgisayar uygulaması hem istemci hem de sunucu olarak işlev görebilir.

Sunucu, fiziksel bir makine, sanal bir makine veya sunucu hizmetleri sağlayan bir yazılım olabilir. Bir sunucunun çalışması, sunucu kelimesinin nasıl kullanıldığına bağlı olarak büyük ölçüde değişir.

Fiziksel bir sunucu, sunucu yazılımı çalıştıran bir bilgisayardan başka bir şey değildir. Sanal sunucu, fiziksel bir sunucunun farklı bir versiyonudur. Bir sanal sunucunun, fiziksel bir sunucu gibi, kendi işletim sistemi ve uygulamaları vardır. Bu sanal sunucular, fiziksel sunucu üzerinde çalışan diğer sanal sunuculardan ayrı tutulur.

Çoğu bilgisayar ağı, özel işlevleri yerine getiren bir veya daha fazla sunucu içerir. Genel bir kural olarak, ağa bağlı istemciler veya taşınan veriler açısından ağ ne kadar büyükse, her biri belirli bir amaca adanmış birkaç sunucunun rol oynaması daha olasıdır. Sunucu, belirli bir işlevi yerine getiren yazılımdır. Ancak, bu yazılımı çalıştıran güçlü donanım da sunucu olarak adlandırılır.

Birçok internet ağı, web sitelerini ve iletişim hizmetlerini entegre eden bir istemci-sunucu ağ modeli kullanır. Eşler arası ağ olarak bilinen alternatif bir model, bir ağdaki tüm cihazların gerektiğinde sunucu veya istemci olarak işlev görmesine olanak tanır. Eşler arası ağlar daha fazla gizlilik sağlar çünkü bilgisayar iletişimi dar hedeflidir.

Sunucu Nasıl Seçilir?

Sunucular her şirketin BT altyapısının merkezinde yer alır ve bir işletme için doğru sunucuları seçmek zor bir görev olabilir. Yanlış kararlar, amaca uygun olmayan BT ekipmanlarının veya gerçek iş ihtiyaçları için aşırı güçlü sunucuların satın alınmasına, zaman ve para israfına neden olabilir.

Çok sayıda sunucu tipi, bileşeni ve ağ seçeneği mevcut olduğundan, özellikle küçük veya büyümekte olan işletmeler için çok zorlayıcı olabilir. BT altyapınızı oluştururken veya genişletirken, iş ihtiyaçlarınıza en uygun seçenekleri seçmek için öncelikle göz önünde bulundurmanız gereken bazı temel unsurlar vardır.

BT altyapınızı oluşturmanın ilk adımı, sunucu üzerinde hangi görevlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirlemektir. Örneğin, şirket önümüzdeki iki yıl içinde iki katına çıkmayı bekliyorsa, bunun hesaba katıldığından emin olun. Yönetim, şirketin uzun vadeli iş hedeflerinin farkında olmalıdır; bu nedenle genişleme hedeflerini anlamak için onlarla zaman geçirmek uzun vadede zaman kazanmak için kritik öneme sahiptir.

Sunucu Paketleri Arasından Seçim Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?

İhtiyacınız olan sunucu türünü belirleyin: Verileriniz farklı yapısal özelliklere sahip sunucularda depolanabilir. Örneğin, doğrudan fiziksel bir depolama alanı kiralayabilirsiniz. Bu alan birden fazla kullanıcının verilerini barındırabilir. Diğer bir seçenek de yalnızca size ait olan ve başka hiçbir kullanıcının erişemediği özel sunuculara sahip olmaktır. Ayrıca sanal bir sunucu içeren ve verilerinizi birden fazla bölmede saklamanıza olanak tanıyan daha esnek bir paket de seçebilirsiniz.

Donanım özelliklerinin gereksinimlerinizi karşılayıp karşılamadığını kontrol edin: Sunucunun donanımı onun temelidir. Donanım özellikleri maksimum depolama alanı, işlem hızı ve güç gibi verileri etkiler. Bant genişliği donanımın bir diğer önemli yönüdür. Bant genişliği, bir saniyede aktarılabilecek veri miktarını belirler. Hızlı veri akışı yüksek bant genişliği ile kolaylaştırılır. Veri paylaşımını aksatmamak için sunucunun bant genişliğini izlemek kritik önem taşır. Sunucu paketinde her ayrıntı yer almalıdır. Sunucu hızını ve performansını etkileyen çok sayıda faktör vardır. Düşündüğünüz sunucu paketinin tüm değişkenler için seçenekler sunduğundan emin olun. Aksi takdirde, maliyetli yükseltmeler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Satış sonrası desteklerine güvendiğiniz bir firmayı tercih etmelisiniz. Hangi sunucu paketini seçtiğinizin önemi olmadan müşteri hizmetleri oldukça elzemdir. Kullanıcıların en sık yaptığı hata bu konuyu geri plana atmaktır. İhtiyaç duyduğunuz her an uzman desteği sağlayabilecek bir şirketle çalışmak, sorunların hızla çözülmesi için kritik önem taşır.

En Avantajlı VDS Kiralama Hizmeti için: Natro

Natro, sanallaştırma ve bulut teknolojisinin en iyilerini yüksek performans ve yönetim kolaylığı ile birleştiriyor. Aşırı kaynak kullanımı ve saldırı gibi durumlar diğer sunuculara etki etmiyor. Natro’nun VDS kiralama hizmetlerini inceleyerek yüksek performans elde edebilirsiniz. Sunucu kiralama aşamasında Natro planlarını inceleyin, planınızı profesyonel çözümler doğrultusunda oluşturun.