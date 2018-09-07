EMUI 9 Betaya Nasıl Katılırsın?

Huawei ve Honor cihazlar için Android 9 güncelleme çalışmaları devam ediyor. Yine bu Android sürümü için arayüz EMUI 9 için testler başladı bile. Siz de bu arayüz sürümü için test aşamasına katılabilir ve gelecek yenilikleri ilk görenlerden olacağınız gibi ayrıca gelişim sürecine katkıda bulunabilirsiniz. Peki EMUI 9 beta sürecine nasıl katılırsınız?

https://consumer.huawei.com/en/support/fut/ sitesine gidin AKP’yi indirin. Telefonunuza kurun. Hüküm ve koşulları kabul edip Huawei hesabınızla giriş yapınız. Hesabınız yoksa mutlaka açınız. Bir Huawei cihaza sahipseniz mutlaka hesabınız vardır. Personal – Join Project adımlarını takip edin. Buradan EMUI 9’u seçin.

Dikkat, bu betaya giremediyseniz bir hata olduğunu düşünmeyin zira az sayıda kullanıcı EMUI 9 ‘u deneyimleyip gelişimine katkıda bulunacak. Ama ileriki betalarda şansınız yüksek. Yine aynı uygulama üzerinden başvuru yapacağınız için uygulama telefonunuzda kalsın. Huawei tarafında Mate 10, Mate 10 Pro, P20 ve P20 Pro modelleri; Honor tarafında ise Honor 10, Honor View 10 ve Honor Play bu güncellemeye hazırlanıyor.