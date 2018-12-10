Elektronik Tebligat Nedir?

Yeni alınan ve resmi gazetede yayınlanan bir karar ile elektronik tebligat dönemine geçiliyor. Bu durum bir çok şirketi ve kişiyi ilgilendiriyor. Peki nedir bu elektronik tebligat?

1 Ocak 2019 itibari ile elektronik tebligatın sınırları genişliyor. Anonim, Limited ve Komandit şirketlere tebligat elektronik şekilde 2013’ten beri yapılıyordu. Bundan sonra tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, köyler, şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin çoğunluğu kamuya ait şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular, bilirkişiler ve kurumların hukuk müşavirleri de elektronik tebligat kapsamına alındı.

Tebligat nedir?

Bir Durumdan veya eylemden hukuksal bir şekilde etkilenecek olan kişi ve kurumlara, o işlem ya da eylem hakkında bilgi vermek ve bunu resmileştirmek maksadıyla yapılan işlemlere denir.

Hukuki bir sıkıntı ya da avantaj varsa kaçırmamak ve sıkıntı yaşamamak için tebligat zamanında ve uygun şekilde almak önemlidir. Resmi bildirim olduğu için gerçekten haberdar olmamız şart.

Tüm bu sebeplerden ötürü elektronik tebligat hemen hemen her yerde zaman içinde zorunlu olacak gibi görünüyor. Bu temizliğin kullanılmasının bir diğer sebebi ise maliyetleri oldukça düşürmesi, zira bir tebligat size PTT üzerinden emekle geliyor. Elbette bunun da bir maliyeti oluyor. Bunu en aza indirmek için tebligat elektronik ortama taşınıyor.