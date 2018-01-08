Ekrandan Parmak İzi Okumak Mümkün Mü?

Okuyucular, selamlar. Uzun zamandır telefon piyasasını meşgul eden konu uçtan uca ekran ve ekran kasa oranı. Son model cihazlarda bu konuda birbirleriyle yarışıyor. Ekran kasa oranı en yüksek cihazlar dikkat çekiyor. Bu yazıda da sizlere ekran kasa oranı için yeni bir teknolojiden bahsedeceğim. Doogee V modeli uzaktan baktığınız zaman iPhone X’e benzemesinin yanında dünyanın ilk ekrandan parmak izi okuma özelliğine sahip telefon.

Neden bu önemli? Ekranı büyüttükçe kasayı da büyütmek zorundasınız çünkü sensörlere belki ana menü tuşuna kameraya yer ayırmanız gerekiyor. Parmak izi okuyucusunun ekran olması bu konuda yeni telefonlara büyük avantaj sağlıyor.

Telefon yani Boogee V’ nin iPhone X’e benzediğini söyledim. Bunu üstteki çıkıntıdan ötürü söylüyorum. Bu çıkıntı kamera ve sensörler için orada. Peki bu çıkıntıyı oradan kaldırabilir miyiz? Elbette bunu yapan bir telefon da var. Bildiğiniz gibi Xiaomi Mi Mix üst kisimda sensor ve kamera hatta hoparlör sorununu çözmüştü. Hoparlörü ekranın altina koyarak tam ekran bir model olarak karşımıza çıktı.

Bu yazida demek istediğimiz hem parmak izi koruyucu hem hoparlörler hem de sensörler ekrandan kaldırılabiliyor. Boyle bir cihazı çok yakinda bekliyoruz.