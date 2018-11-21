Ekrana Gömülü Telefon Kamerası

Son zamanların telefon tasarım modası bilindiği üzere ekran gövde oranını olabildiğince yüksek tutmak. Şirketlerin bunun için karşısına bir sürü engel çıkıyor. Genel olarak telefon ekranının üst kısmında yer alan ahize, ön kamera, sensörler orada mutlaka bir kasa bölümü olmasını gerektiriyor. Bu alan inceldikçe ve küçüldükçe bu donanımlara ayrılan yer de küçüleceği için sıkıntı çıkıyor. Şirketler genel olarak bu sorunu şu şekilde çözdüler,

Ahizeyi ekranın altına koymak ve sesi titreşim olarak ekrandan kulağa yansıtmak (Xiaomi bunu ilk yapanlardan)

Sensörleri ve kamerayı arkaya koyup sürgü kapak sistemi (Huawei ve Xiaomi modelleri mevcut)

Çentikli ekran (Google, iPhone ve daha sonra bir çok Androidli modelde kullanıldı)

Çift ekranlar kamerayı arkaya koymak (geliştirme aşamasında Androidli modellerle piyasada olabilir)

Parmak izini ekranın altına koymak (bir çok model kullanıyor)

Parmak izini arka kısma koymak (hali hazırda bir çok model kullanıyordu)

Bunlara bir yeni teknoloji daha ekleniyor. Samsung A8s modeli üstteki çentik kısmını oldukça küçültmüş. Ekranın ortasında kalen bir ön kamera görülüyor. Çevresi ekran olarak düzenlenmiş. Kamera kısmı boş bırakılmış.

A8s modelinin fotoğrafları sızdı. Oldukça etkileyici ama ekranın üst orta kısmında bir yuvarlak kamera görmeniz belki hoşunuza gitmeyebilir. Bir çok uygulamanın kendini bunu adapte etmesi de gerekli. Bakalım piyasaya nasıl etki edecek.