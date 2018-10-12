Ekran Süresi Nedir Ne Amaçla Kullanılır?

Telefonuyla çok içli dışlı olanlar ekran süresi denildiğinde ne olduğunu anlayacaklardır. Ekran süresi telefonunuzun ne kadar aktif kullandığınızı ve buna binaen şarjınızın ne durumda olduğunu anlamanızı sağlar. Telefon kullanıcıları bunu telefonun pil performansına kendilerince yorum yapmak için kullanır.

Ekran süresini görmek için;

Ayarlara gidin.

Ayarlarda pil satırını seçin.

Pil kullanımından ya uygulamalar kısmında

Ya da donanım – uygulamalar kısmında ekranın cihazınızdan ne kadar pil kullandığını görebilirsiniz.

Peki bu verilerle pilin, yazılımın ya da telefonun durumuna nasıl yorum yaparsınız?

Burada ekran kullanım süresi yani açık kalma süresine bakılır. Ekran açık kalma süresi ne kadar fazlaysa pil performansınız o kadar yüksektir. Yani telefonunuzu çok uzun süre kullanabilmişsiniz manasına gelir. Elbette ekranın neden açık olduğu da önemli. Sadece ekran ışığının yanması da ekran açık süreye etki eder oyun oynarken de bu süreye etki eder. Oyun oynarken telefonunuzun şarjı daha hızlı düşer. Sadece ekran açıkken daha yavaş düşer.

Burada uygulamalar kısmından da en çok hangi uygulamanın kullanım yaptığına bakarak telefonunuzun pil performansı hakkında yorum yapmanız mümkündür.