Ek Açıklamalar Özelliği Kaldırılıyor

Youtube’un bir zamanlar çok kullanılan ek açıklamalar özelliği tamamen kaldırılıyor. Bir çok kişiye göre kimse bu özelliği özelemeyecek ve de bir çok kişi zaten bu özelliğin ne olduğunu bilmiyor. İşte ek açıklamaların akıbeti.

Şu sıralar telefonunuzdan Youtube video düzenleme kısmında ek açıklamaları göremezsiniz çünkü Google bu özelliği mobil uygulamaya taşımadı. Bunun sebebi ise insanların çoğunun bu özellikten şikayetçi olması. Amacı dışımda kullanılan ek açıklamalar özelliği örneğin insanları farklı şekilde yönlendirmek için kullanırken videonun izlenme kalitesini sürekli olumsuz etkiliyordu. Bu yüzden zaten bir çok kişi daha videoya başlamadan sağ alt kısımdan ek açıklamaları kapatıyordu.

Hem mobil sürümde kullanılamaması hem insanların şikayetleri , hem amacının dışında kullanılmasından ötürü ek açıklamalar tamamen YouTube’tan kaldırılacak. Kanal sahiplerine duyurulur.

Ek açıklamalar yerine yine uzun zamandır kullanımda olan bilgi kartları özelliği kullanılmaya devam edecek.