Efsane Telefon Mi Mix’in 2.si Mi Mix 2 Türkiye’de Satışa Çıktı

Çıkışıyla beraber telefon piyasasına yeni bir renk getiren ve bir çok marka ve modeli etkilemeyi başaran Mı Mix’in ikinci modeli Xiaomi Mi Mix 2 şimdi ülkemizde satışa çıktı. Mı Mix serisi özellikle ekran çerçeve oranıyla dikkat çekiyor ki çerçeveyi kaldırıp aramalarda kullandığınız hoparlörü ekranın altına koymuşlar.

Çerçevesiz ekranlı telefon denince akla ilk gelen en iyi örneklerden birisi Mi Mix serisi şimdi n11’de satışta. Peki fiyatı nedir? Mi Mix 2 ‘nin şimdiki fiyatı 2900 tl. Teknik özelliklerine bakıldığı zaman da fiyatını hakettiğini siz de göreceksiniz.

Snapdragon 835

Adreno 540

6 gb ram

Android 7 ve muiu 9

3400 batarya

Seramik gövde

5.99 inç 2160×1080 ekran

185 gr ağırlık 7.7 mm kalınlık

Şu sıralar piyasada olan bir çok üst düzey cihazdan daha iyi bir donanıma sahip olmasının yaninda ayrica daha uygun bir fiyata sahip.