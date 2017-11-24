Efsane Cuma Nedir Nasıl Değerlendirilir?

Ülkemizde efsane cuma, Avrupa ve Amerika’da Black Friday ya da ülkemizde – sanırım iyi bir çağrışım yapmadığı için kullanılmıyor – kara cuma olarak son yıllarda popüler hale gelmiş bir gün geliyor. Bu gün özel indirim günü. Avrupa’da ticareti canlandırılması adına atılmış büyük bir adım denebilir. Teknolojiden, dijital ürünlere mobilyadan ev eşyasına bir çok ürünü bir çok mağazada indirimli şekilde bulabiliyorsunuz.

Bazı şirketler indirim gününü uzun tutabiliyor. Erken indirime başlayabiliyor. Ülkemizde de bu sene efsane cuma için bir çok şirket indirim yapacağını hem kendi kanalları internet siteleri üzerinden duyurdu hem de tv programlarına reklamlar verdi.

Peki bu günü nasıl değerlendirirsiniz? Bir çok ülkede haberlere konu olan ürün satın alma kavgalarının yaşandığı bu günlerde sizlere online alışveriş sitelerini takip etmenizi öneriyorum. Çevresinde büyük teknoloji mağazaları olanlar buralarda kuyruklara girebilir. Daha önce Amerika gibi ülkelerde insanların son kalan oyun konsolu için saç başa kavga ettiklerine şahit olduk. Lütfen bu tür şeylere girmeyin.

İndirim oranlarının %90’a kadar çıktığı efsane cuma indirimlerinde tertemiz alışverişi internet sitelerinden yapabilirsiniz. Bu etkinliğin kısa süreli olduğunu ve senede bir kez yapıldığını unutmayın.