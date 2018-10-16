EF Yabancı Dil Eğitimi

Bir lisan bir insan sözünün ne kadar doğru olduğunu en iyi günümüz şartlarında daha iyi anlıyoruz. Zira hem kişisel gelişim hem hayat standartları ve iş durumu hem de işimizde bir adım öteye gidebilmek için yabancı dilin önemi oldukça açıktır. Buna binaen sizlere EF Education First Yabancı Dil Eğitimi ve yabancı dil okullarıyla birlikte sizlere sunduğu diğer imkanlardan bahsedeceğiz. Konuyla ilgili ilk bahsedeceğimiz imkan yurt dışı üniversite eğitimi olacak. Çünkü bu konuya özellikle gençler büyük ilgi gösteriyor.

EF Education First üniversite hazırlık programları

Bir çok kişinin yurtdışına çıkmak gibi bir hayali olabilir peki eğitim hayatınızın belki başında bunu nasıl yaparsınız? EF’in üniversite hazırlık programlarından çoğu yurtdışında bir çok üniversite için yerleşme garantisi veriyor. Ayrıca bu üniversiteler tek bir ülkede değil 17 farklı ülkede bulunuyor. Yurtdışı eğitimin bütün imkanlarından faydalanacağınız gibi bunun yanında yurtdışı kariyerinize ilk adımı da atmış olacaksınız. Bunun yanında yurtdışı üniversite eğitimiyle birlikte söz etmem gereken bir başka program EF Education First Yabancı Dil Eğitimi ile sizlere sunuluyor. “Mezuna Kalmak” bir diğer deyişle Gap Year.

Gap Year, Mezuna Kalmak Nedir?

Üniversite hazırlık aşamasında sürenizi biraz daha uzatmak isterseniz ki bu 12 aydır, böyle bir seçeneğiniz olacak. İnsanlar hazırlıklarını pekiştirmek, planlarını geliştirmek, ilerisini planlamak ve en çok tercih edilen seçeneklerden birisi olan yurtdışında gezmek ve eğlenmek için Gap Year programından yararlanmak istiyor. Kısacası Gap Year programımızla 1 sene ekstra zamanınız olur ve bu zamanı nasıl değerlendireceğiniz size kalmıştır.

Programlarımız hakkında detaylı bilgi

Yabancı ülkede yabancı dil eğitiminden ve 17 farklı ülkeden bahsediyoruz. Peki bu yabancı diller hangileri? İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Çince, Japonca, Korece, Portekizce, Arapça. Bu dil çeşitliliğini öğrenmek için bağlantılı olacağınız ülkeler ise şunlar; İngiltere dil okulları, Amerika dil okulları, Kanada dil okulları, Malta dil okulları, Avustralya dil okulu, İrlanda, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Afrika, İspanya, Kosta Rika, İtalya, Almanya, Çin, Japonya, Kore, Lizbon, Dubai. Şu ülkelere bir bakın. Avrupa, Amerika hatta uzak düğünün yanında Afrika bile var. Programlarımızın en sevilen yönlerinden birinden bahsedersek tercih sebebiniz olacağına eminiz. EF Education First Yabancı Dil Eğitimi programında sadece sil eğitimi, klasik dersler verilmiyor. Sadece sınıfta dil eğitimi almıyor ayrıca aktiviteler ve eğlencelerle sosyalleşip hem öğrendiklerinizi pekiştiriyor hem de kendinizi bir adım daha öne atıyorsunuz.

Sizlere EF Yabancı Dil Eğitimi programlarını neden tercih ediyorlar biraz bahsetmek istiyoruz. 50 yıllık tecrübeyle birlikte işinin ehli insanların geliştirdiği programlar sizlere sunuluyor. Yani sonunda karşılığını alabiliyorsunuz. Bunun yanında dil ve ülke çeşitliliği oldukça fazla. Seçenekleriniz oldukça iyi ülke ve diller. En önemli özelliklerinden bir diğeri, üniversiteye yerleşme garantisi vermesi. Bu kendinden emin bir yapının işareti. Verilen eğitimin kalitesinin simgesi denilebilir. Son olarak EF Education First Yabancı Dil Eğitimi programlarının ilerleyen aşamalarında kendinizi daha da ileriye taşıyarak staj, yüksek lisans ya da doktora imkanlarını da söylemeden geçmeyelim.

EF Education First Yabancı Dil Eğitimi programıyla sadece yabancı dil mi öğreniyorsunuz? Hayır. Tüm dünyada geçerli bir sertifikanız da oluyor. Bu sayede her alanda o sertifikayı gururla gösterme imkanınız var.

EF Education First Yabancı Dil Eğitimi programı için sizlere son olarak bahsetmek istediğim ve önemli olduğunu düşündüğüm konu, dil kursu fiyatları ve sunulan diğer imkanlar. Aslında fiyatlar seçilen paketlere göre değişiyor. Bu açıdan verilen linklerden kendinize uygun paketi kontrol etmenizi öneriyorum. Bu nedenle şimdi sadece sunulan diğer dil kursu imkanlarından bahsedeceğim.

Kampüslerde konaklama aile ile birlikte olabiliyor. Odalar otel rahatlığında ve yemekler de mevcut. Aile önemli çünkü eğitim alt sınır yaşı 12’ye kadar düşebiliyor. Programa dahil olarak bütün dijital içeriğe sahip olabiliyor ve ayrıca kendiniz de pratik yapma imkanınız var. Bazı Kampüslerde beach clup olduğunu duysanız ne dersiniz? Kampüsleri iyi inceleyin. Bazı ülkelerde staj imkanı olabiliyor. Seçeneğiniz ülkeyi iyi araştırın. Bu sayede sektöre ilk adımını atmış oluyorsunuz. Bulunduğunuz ülkede yerel olarak yardım alma imkanınız bulunuyor. Tamamen yabancı değilsiniz. Ayrıca geldiğinizde şehir tutkuyla birlikte ısınma açısından önemli bir avantaj elde etmeniz mümkün. Programınız bitti mi? İşimiz bitmedi. Sonraki 6 ay boyunca online ders alabilirsiniz.

Tüm bu imkanlarla birlikte sertifikanız her yerde kullanılmak üzere size sunuluyor.