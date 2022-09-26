E-Ticaret Paketleri Hakkında Genel Bilgiler

E-ticaret paketlerimizden hangisini kullanacağınız konusunda emin olamıyorsanız, hazır paketlerimizden birini belirleyebilmek için 2 temel unsura dikkat etmeniz yeterli. Bu temel unsurlar ise ihtiyaçlarınız ve bütçeniz. İhtiyaçlarınız ve bütçeniz doğrultusunda kolay bir şekilde hazır e-ticaret paketlerimizden birini seçebilirsiniz.

E-ticaret paketlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz…

Hazır E-ticaret Paketleri Nelerdir?

Temasis olarak müşterilerimiz için 3 farklı hazır e-ticaret paketimiz bulunuyor. Bu paketlerimiz şu şekilde;

Professional Entegre

Premium Entegre

Ultimate Entegre

Paketlerimizin her birinde toplu ürün gönderme, toplu fiyat güncelleme, toplu stok güncelleme, sipariş entegrasyonu ve hızlı ürün güncelleme gibi özellikler bulunuyor. Bunun yanında pazaryeri entegrasyonları ise pakete göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; N11 ve Çiçeksepeti entegrasyonları tüm paketlerimizde ortak olarak bulunuyor. Bunun yanında Trendyol entegrasyonu sadece Ultimate Entegre paketimizde yer alıyor. Son olarak ise Hepsiburada entegrasyonu Premium Entegre ve Ultimate Entegre paketlerimizde yer alıyor.

En İyi E-ticaret Paketlerinin Özellikleri

Hazır e-ticaret paketlerimizden herhangi biri sizin için en iyi paket seçeneği olabilir. Paketlerimizin içeriği ve fiyatı sizin için uygunsa, o paket sizin için en iyi e-ticaret paketleri arasındadır.

En iyi e-ticaret paketlerinin özelliklerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

7/24 Destek

Kura Bağlı Toplu Fiyat Güncelleme

Toplu Fiyat Güncelleme

Toplu Stok Güncelleme

Ödeme Yöntemleri

Modern Tasarımlar

Pazaryeri Entegrasyonları

Otomatik Stok ve Fiyat Güncelleme

E-ticaret Paketlerinin Fiyatları

E-ticaret paketlerimizin fiyatları şu şekildedir;

Professional Entegre

: Ayda 490 TL + KDV, Yıllık 5.880 TL + KDV

Premium Entegre

: Ayda 990 TL + KDV, Yıllık 11.880 TL + KDV

Ultimate Entegre

: Ayda 1490 TL + KDV, Yıllık 17.880 TL + KDV

E-ticaret paketlerimizin fiyatları yıllık olarak ödenmektedir. Bunun yanında 2 ya da 3 yıllık ödemeler için komisyon oranlarından faydalanıyorsunuz. Ayrıca satın aldığınız paketi kullandığınız süreç boyunca herhangi bir sürpriz ödemeyle karşılaşmazsınız. Eğer bir üst pakete geçmek isterseniz, aradaki farkı ödeyerek devam edersiniz.