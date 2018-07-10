e-Ticaret Güven Damgası Nedir?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan ve resmi gazatede yayınlanan tebliğ ile birlikte odalar ve borsalar birlikleri internetten satış yapan sitelere güven damgası verilecek. Yeni bir sistem olarak karşımıza çıkacak olan bu damga ile sitenin güvenli olup olmadığı satın alan kişi tarafından görülebilecek. Bu sayede güvenli alışveriş konusunda bir adım daha atılmış olacak.

Bundan önce internetten alışveriş yaparken siteye güvenmek onun büyüklüğü, alışveriş deneyiminiz ve diğer yorumlarla belirleniyordu. İnternette bir alışveriş sitesiyle ilgili şikayet arayıp neler yaşanmış görmeniz gerekiyordu. Belki güven damgasıyla birlikte yine bu işlemleri yapacaksınız ama güven damgasını da sitelerde aayacaksınız.

Verilen bilgiye göre güven damgası internet sitesinin güvenli olduğunu ve alışveriş yapılabilir olduğunu simgeleyecek. Güven damgası almak için gerekli kriterler henüz açıklanmış değil. Örneğin sitenizin ssl sertifikasına bakacak. Sunucusuna ve diğer teknik yeterliliğe bakılacak. Bildiğiniz üzere internetten satış yapmak için genelde sanal pos kullanılıyor ve sanal pos almak için zaten yukarıda saydığımız şeyler gerekli. Muhtemelen güven damgası diğer sitelerin alışveriş yapılabilir olup olmadığına bakacak. Kontroller nasıl sağlanacak bilinmiyor.