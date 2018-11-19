e-Haciz Nedir Nasıl Sorgulanır?

e-Haciz işlemi devlete dait borçlarınıza el konulması anlamına gelir. Özel kurumlara olan borçlarınıza e-Haciz konmaz. Bu nedenle eğer özel borcunuz varsa e-Haciz sorgusu yaparsanız dahi herhangi bir bilgi alamazsınız. Vergi borçları ve devlete olan diğer borçlarınıza gelen hacize e-Haciz denir. Sorgusu ise şu şekilde yapılır;

https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-banka-hesaplarina-uygulanan-elektronik-haciz-sorgulama adresine gidin.

Burada e-Devlet bilgilerinizle giriş yapmanız istenecek.

e-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT’den alabilirsiniz.

Kimliğimi şimdi doğrula kısmına tıklayın.

Giriş bilgilerinizi yazın.

Devam butonun tıklayın.

Uygulamaya git butonuna tıklayın.

Açılan sayfada eğer varsa aşağıdaki hacizleri görebilirsiniz.

Vergi borçları

Kiralardan doğan borçlar

Öğrenim ve katı kredilerinden doğan borçlar

Devlete olan diğer vergi borçları

Yukarıdaki kalemlerden birinden ötürü haciz işlemi başlatıldıysa bu sayfada görünecektir. Bu haciz işlemi bankadaki varlıklarınıza el konulmuş manasındadır. Diğer bilgileri de aynı sayfadan alabilirsiniz.