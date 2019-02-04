E-fatura ile doğayı koruyun

Doğanın sağlıklı bir şekilde kalabilmesi, insanların kullandıkları alanları ve kullandıkları araç-gereçleri düzene sokması ile mümkün olabilir. Doğanın sağlıklı ve doğal kalabilmesi, insan ömrünün uzamasını sağlar, daha fazla oksijene yardımcı olur ve insan ile birlikte dünyamızda yaşayan diğer canlıların da hayat haklarını koruma altına alır. Peki, doğayı korumak için bir işletmeci ne yapabilir? Aslında doğanın korunmasına yönelik çalışmalar münferit olmakla birlikte en büyük mesuliyet de üreticilerin sırtındadır. Ağaçlar, insanların ve diğer canlıların nefes almasını sağlayan doğanın olmazsa olmaz parçalarıdır ve kâğıtların üretimi de ağaçların varlığına bağlıdır. Bir işletme, günlük ortalama 10 fatura kesse bile Türkiye’deki işletme sayılarını göz önüne aldığınızda ciddi bir fatura tüketiminin olduğu görülecektir ve her fatura için bir ağacın katledilmesi demek bir süre sonra canlıların nefes almasının bile zorlaşmasına neden olması demektir. Teknoloji dünyasının gelişmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi işletmelerde de doğayı korumaya yönelik bazı gelişmelere yanaşılmış ve bu sayede daha temiz bir doğanın oluşumu sağlanmıştır. E-fatura sistemi, elektronik ortamda fatura kesmeyi sağlayan bir sistem olduğu için kâğıt kullanımını minimum seviyeye düşürmektedir. Bu da insan başta olmak üzere dünyanın diğer müdavimlerini korumak adına iyi bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Yani insan, isterse doğayı korur, isterse tahrip eder ama yaşam hakkı belli kişilerle sınırlı olmadığı için herkesin bu alanda üzerine düşmesi gerekeni layıkıyla yerine getirmesi gerekir.

Milyonlarca kâğıt, milyonlarca ağaç demek

Bir ağaçtan ortalama ne kadar kâğıt üretilebilir? 100 kilogram veya daha fazla ama kâğıt kullanımı şirketlerle bile sınırlı kaldığında fahiş rakamların ortaya çıktığı görülmektedir ve sadece şirketler kâğıt kullanmazlar bunun yanında okullar, hastaneler ve kağıt ile işlem yapılan her alanda kullanılır. Dolayısıyla gündelik işlerin doğru yürümesini sağlamak amacıyla tahrip edilen doğa, insana vereceği bir şey kalmayınca soyutlanmaya başlar ve elini canlıların üzerinden çekmeye başlar. E-fatura, kâğıda basılmayan, elektronik ortamda düzenlenerek resmi geçerliliği olan teknolojik bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde işletmeler daha fazla kâğıt kullanma derdinden kurtulabildikleri gibi doğanın korunmasında da büyük destek sağlarlar. 2013 yılından itibaren zorunlu olan firmaların geçiş yapmaları gereken sisteme geçiş yapmayan firmalar hakkında idari para cezaları uygulanmaktadır. Kapsam olarak daha da geliştirilen sistem, e-ticaret alanında faaliyet gösteren ve belli bir ciroya ulaşan firmaların da sisteme dâhil olmaları gerekmektedir. Bu sayede milyonlarca kağıt kullanılarak heba olan doğa daha sağlıklı ve korunaklı hale gelmektedir. Avrupa’da uzun zamandan beridir yürürlükte olan sistem, Türkiye ve dünyanın gelişmiş diğer ülkelerinde de artık aktif olarak kullanılmaktadır. Her geçen gün yeni şirketlerin sisteme geçiş yapması, doğaya karşı uyumlu olma yönünden son derece önemli adımların atılmasını sağlıyor.

Siz de E-fatuaya geçerek doğaya destek olun

Şirketinizin aylık tükettiği kâğıt faturaların maliyetinden kurtulmak ve aynı zamanda doğa ile iç içe daha sağlıklı bir yaşama destek olmak için elektronik fatura sistemine geçiş yapmanız önerilir. Zorunluk kapsamında olsun ya da olmasın tüm şirketlerin e-fatura sistemi kullanmalarının doğaya daha fazla katkı sağlayacağının bilincinde olarak hareket etmek gerekir. Sistem hakkında detaylı bilgi almak, geçiş yapmak ve sistemin artılarından faydalanmak için https://www.turkkep.com.tr/e-fatura sayfasından detaylı bilgi alabilir, kısa sürede sisteme dahil olabilirsiniz. Elektronik faturaya geçmenin doğaya destek olmak olduğunu unutmayın.