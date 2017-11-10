E-Devletten İkametgah ve Adres Doğrulama (Yeni)

e-devlet himzetinde var olan ikametgah ve adres doğrulama belgesi hizmet güncellendi. Bu güncelleme ile artık sadece kendiniz için değil aileniz için de kendi hesabınızdan belge alabileceksiniz. Örneğin eşiniz ya da çocuklarınızın belgesini kendi e-devlet hesabınızdan çıkarabilirsiniz. Peki e-devlet üzerinden ikametgah nasıl çıkarılır?

Bunun için ihtaycınız olan e-devlet hesabınız. Yoksa ptt’den alabilirsiniz. Varsa turkiye.gov.tr adresinden hesabınıza giriniz.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri satırından Yerleşim yeri satırına geliniz. Bu kısımdan belgenizi sorgulatabilir ve çıktı alabilirsiniz. Dediğim gibi yakınlarınız için de alabilirsiniz.

Dikkat etmeniz gereken bir kaç husus,

Günde bir belge sorgulayabilirsiniz.

İstediğiniz kadar çıktı alabilirsiniz.

Belgenin hangi kuruma verileceği kısmına dikkat edin.

Belgede yer alan barkod ve tc ile belgeyi verdikleriniz adresleri görüntüleyecekler. Dikkat edin.