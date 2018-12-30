E-Devlet Üzerinden Elektrik ve Şu Aboneliği

Yakın zamanda hizmete girecek e-devlet özellikleri açıklandı. Türkiye.gov.tr üzerinden hızlı bir şekilde bir çok işlem hizmete girdi. Yenileri ise yolda. Bundan sonra elektrik ve su aboneliği de e-devlet hizmetleri arasına alınıyor.

Elektrik aboneliği ve su aboneliği e-devlet üzerinden görüntülenecek. Hizmet hakkında detaylı bilgi verilmeye de tahmin etmek zor değil. Muhtemelen üzerinize olan elektrik ve su aboneliği hizmetlerinizi ve de adresleri görebileceksiniz.

Bununla birlikte ehliyet ve pasaport için başvurular da yakın zamanda e-devlet üzerinden yapılacak. Bu sayede bir çok kuruma elden belge teslim etmeden hızlıca işlemler yapılabilecek. Özellikle ehliyet ve pasaport işlemlerinin çoğu zaman sıkıntı olduğunu düşünürsek başvuruların artık daha kolay ve hızlı bir şekilde e-devlet üzerinden yapılabilmesi bir çok kişiye kolaylık sağlayacaktır.

E-devlet üzerinden son zamanlarda bir çok hizmetin devreye girdiğini hatırlatmak gerekiyor. Bu hizmetler insanlara oldukça zaman ve para tasarrufu sağlıyor.