E-devlet ‘den Haksız Fatura Takibi

Türkiye.gov.tr ‘nin yeni hizmetlerinden birisi de haksız ödenen faturalar. Haksız yere fazla fatura ödediğinizi mi düşünüyorsunuz? O halde E-devlet hesabınıza girerek kontrol edin. Haksız ödediğinizi bir fatura var ise yani iade hak ettiyseniz burada görünüyor ve iade talep edebiliyorsunuz.

200 bin ve üzeri abonesi olan işletmeler artık haksız aldıkları bir para var ise buradan kullanıcılarına bilgilendirme yapacak. Örnek: Türk Telekom

Türk Telekomdan alacağınız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa faturasız yanlışlıkla fazla mı geldi? Aynı fatura 2 kere mi geldi? Bunun iadesini E-devlet üzerinden talep edebileceksiniz.

İlgili kısımda iadeler için sizden iban numarası isteniyor. İade başka bir karar yoksa iban numarasının şirkete iletilmesinden sonra 15 gün içinde yapılıyor.