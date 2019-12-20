Düzenli Kitap Okumanın Bilimsel Faydaları

Kitap okumanın faydaları sadece kişisel gelişim ile sınırlı değil. Yapılan bilimsel araştırmalar kitap okumanın sağlık için de son derece faydalı olduğunu ortaya koyuyor. Dünyayı ve yaşamı yepyeni bir bakış açısıyla görmenizi sağlayan kitap okuma etkinliği aynı zamanda zekanın gelişmesine de çok ciddi bir katkıda bulunuyor. Okunan kelimeler ve hikayeler öncelikle konsantrasyonu güçlendiriyor ve bu da beynin uyarılmasını sağlıyor. Okunan cümleler zorlaştıkça beynin aktivitesi de artıyor ve buna bağlı olarak zeka seviyesinde ilerleme kaydediliyor.

Bundan yaklaşık 10 yıl önce yapılan bilimsel bir araştırma kitap okumanın beyinde yeni beyaz maddeler oluşmasına neden olduğunu ortaya koydu. Söz edilen bu beyaz madde zihinsel hastalıkları engelleme noktasında çok büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda öğrenmeyi kolaylaştırıyor ve zihinsel gelişimi de destekliyor. Özellikle kişinin kendi yaşam tarzını ya da koşullarında çok daha iyi analiz etmesini sağlayan kitap okuma etkinliği kişisel anlamda da bambaşka bir insana dönüşmenizi sağlayabilir.

Kitap okumanın kelime haznesini genişletiyor olması da göz önünde bulundurulması gereken bir faydadır. Kelime haznesini gelişmesi kendinizi çok daha iyi ve doğru bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Dolayısıyla gerek iş hayatında gerekse sosyal yaşantınızda bunun faydalarını net bir şekilde hissedebilirsiniz. Aynı zamanda kelime haznesinin gelişmesi yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Yakın zamanda yabancı dil öğrenmeye planlıyorsanız şimdiden bol miktarda kitap okumaya başlayın.

Bununla birlikte kitap okumanın stresi de ciddi bir seviyede azalttığı biliniyor. Yapılan bir araştırma kitap okumanın stresi % 68 oranında azalttığını ortaya koydu. Sadece 6 dakika kitap okumak bile kaslardaki gerginliği azaltıyor ve aynı zamanda kalp atışlarını da yavaşlatıyor. Bu açıdan da kalp sağlığına çok önemli bir faydada bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Hafızayı güçlendiriyor olması yine üzerinde durulması gereken faydalardan biridir. Daha güçlü bir hafızaya sahip olmak özellikle yaşlılık dönemine yatırım yapmak anlamında önem taşıyor.

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