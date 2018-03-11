Düşük Faizle Konut Kredisi Hakkında Son Gelişmeler

Uzun zamandır görüşülen ve yakında yasalaşması beklenen yeni konut hesabıyla ilgili iki önemli değişiklik var. Ev almayı bekleyenler için büyük fırsat geliyor. Yeni konut hesabı nedir?

Yasalaşırsa yakın zaman içinde devlet ilk defa ev sahibi olacaklara iki büyük destek sağlayacak.

1. Konut hesabı açtırılacak ve burada biriktirdiğiniz paranın yüzde yirmibeşi kadar hibe alacaksınız. Önceden bu oran 20ydi. Değiştirildi.

2. Kriterlere uyan kişilere ilgili hesap üzerinden de düşük faizli kredi verilecek. Önceden bu yoktu. Yeni yasayla gelecek. Kriterlerin ne olduğu düşük denilen faizin ne kadar olduğu bilinmiyor. Yakında ortaya çıkacak.

Bu iki önemli değişiklik torba yasa olarak çıkacak. Türkiye vatandaşı olup daha önce evi olmamış, ev atmamış ya da almamış insanlara imkan tanınacak. Ayrıca yüzde yirmibeş olan hibe de en fazla 20 bin tl olabilecek. Yani en fazla hileyi 20 bin devlet desteğini almak için hesabınızda 80 bin tl olması yeterli.