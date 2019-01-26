Dünyanın En Zengin İnsanı Kim?

Uzun süredir yapılan araştırma her sene yenileniyor ve çoğu zaman sıralama değişmiyor. Daha önce Bill Gates’in ilk sırada yer aldığı listede bakın bu sefer kim var?

Dünyanınen zengin insanları ve dünya çapında gelir dağılımını konu alan bir araştırma yapan Oxfam, bu verileri kendi topluyor ve medyada yer alan bilgilerden derliyor. Yüksek ihtimalle doğru olan bu bilgilerde liste şu şekilde yer alıyor,

Jeff Bezos (Amazon’un sahibi) Bill Gates (Microsoft’un sahibi) Warren Buffet (Berkshire Hathaway yatırım şirketi) Berbard Arnault (İş adamı) Amoncia Ortega (İnditex İspanya’da Tekstil İşi) Carlos Slim (Meksikalı Telefon Operatörleri Sahibi), Mark Zuckerberg (Facebook) Larry Page (Google’ın kurucularından) Larry Ellison (Oracle, Java) Sergey Brin (Google Kurucularından)

Listeye baktığınızda küçük bir detay dikkatinizi çekiyor mu? Bu iş adamlarının 8 tanesi genel olarak herhangi bir fiziksel ürün üretmiyor. Yazılım geliştiriyor. Ya da komisyonculuk (amazon) yapıyor. Yazılım ürünlerinin katma değeri en yüksek üretim olduğu aşikar.

Araştırmayı küçük bir detayla süslemişler, Amazonun sahibinin saatte saatte tam 4.4 milyon dolar kazandığı bir gerçek.