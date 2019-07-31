Dünyada E-Ticaret Sektörü ve İşletmeler İçin Satış Fırsatları

Tüketici davranışları günden güne değişmekte ve alış veriş yapma alışkanlıkları buna bağlı olarak farklılaşmaktadır. Özellikle günümüz internet ve teknoloji çağında online ticaret büyük bir hacme ulaşmış ve her geçen gün de ülkemizde ve dünyada hızlı bir büyüme trendine sahiptir. Gelişen teknoloji, intenet kullanımının artması, akıllı cihazlar ile tüketiciler artık bulundukları her yerden mobil cihazlar ile satın almak istedikleri ürünler hakkında bilgi alıyor hatta gıdadan, teknolojiye, tekstilden market alış verişlerine kadar ihtiyaç duydukları tüm ürün ve hizmetleri e-ticaret siteleri ya da mobil uygulamalar üzerinden sipariş ediyor.

E-Ticaret Sektörü Her Yıl Ortalama %15 Büyümeye Devam Ediyor

E-ticaret ya da diğer adıyla online ticaret için her yıl araştırma şirketleri tarafından hazırlanan pek çok rapor mevcuttur. Büyüme oranları, pazarın dolar cinsinden hacmi, gelecek yıl tahminleri…vb pek çok metrik ile e-ticaretin gelişimi izlenmekte ve sektörün gelecekte nasıl bir potansiyelere sahip olacağı araştırılmaktadır. En önemli araştırma şirketlerinden biri olan Shopify verilerine göre e-ticaret hacmi 2019 yılında 3.3 trilyon $ olarak gerçekleşecek ve bu rakam her yıl ortalama %15 büyümektedir. Ayrıca 2021’de dünyada e-ticaret hacminin 4.5 trillyon $ olarak gerçekleceği tahmin edilmektedir.

Türkiye’de 2019 Yılı E-Ticaret Verileri

E-ticaret pazarındaki 2019 yılı hacmi 6.108 milyon dolar

E-ticaret kullanıcı penetrasyonu %67,3 ve 2023 tahmini %79,7

Kullanıcı başına ortalama harcama 109,43 dolar

En yüksek hacme sahip sektör 2 milyon $ ile elektronik

Kullanıcıların %32’si 24-34 yaşları arasında, %57’si erkek

Dünyada ve Türkiye’de e-ticaret rakamlarına baktığımızda büyük bir pazardan bahsedebiliriz. Ve bu Pazar her yıl ortalama %15 civarında büyüyerek hem yerel işletmeler hem de girişimciler için büyük fırsatlar sunmaktadır.

E-ticaret pazarından pay almak, daha fazla müşteriye ulaşıp satışlarınızı arttırmak için siz de işinizi internete taşıyabilir ve işletmenizi büyütmeye başlayabilirsiniz.

E-Ticaret Sitesi İle Satışlarımı Nasıl Büyütebilirim?

E-tcaret sitesi açmak tahmin ettiğiniz kadar da zor bir iş değil. Aşağıdaki adımları takip ederek siz de bir e-ticaret sahibi olarak online satışa başlayabilirsiniz.

Harika bir domain (alan adı) satın alın

Alan adı (domain) kısaca internet sitenizin adresidir. Örneğin; vargonen .com bir alan adıdır. Siz de işinize, işletmenize ya da sattığınız ürünlere uygun bir domain kayıt ederek işe başlayabilirsiniz. Öncelikli olarak satın almak istediğiniz alan adının müsaitlik durumunu kontrol etmek için domain sorgulama işlemi yapmalısınız. Bu işlem sonrasında, alan adı müsait ise eğer ödemesini yaparak alan adınızı kayıt edebilirsiniz.

Sitenizi yayınlamak için bir barındırma hizmeti satın alın

Alan adınızı satın aldıktan sonra, web sitenizin dosyalarının, resimlerinin ve içeriklerinin barınacağı ve müşterilerin sitenize kesintisiz olarak ulaşması sağlacak bir barındırma hizmeti satın almalısınız. Barındırma hizmeti olarak hosting ya da bulut sunucu hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Yeni başlayan bir e-ticaret sitesi için en uygun maliyet ve en hızlı servisi sağlacak olacak barındırma hizmeti hosting’dir.

Piysada pek çok farklı hosting sağlayıcısı yer alsa da ileride bir performans, kesinti sorunu ya da veri kaybı yaşamamak için kurumsal yapıda olan hosting firmalarını seçmenizi tavsiye ederiz.

Şimdi e-ticaret sitenizi hazırlamaya başlayın.

Alan adı ve hosting satın alma işlemlerinin ardından geriye kalan tek iş bir e-ticaret sitesi kurmak ve ürünlerinizi yayınlamaya başlamak. E-ticaret sitesi kurulumu için önerebileceğimiz 2 farklı yöntem vardır.

Bu konuda bir e-ticaret ajansından hizmet alın: E-ticaret sitesini kurmak için zamanınız yok ve bu işe ayıracak bütçeniz varsa profesyone lbir yardım almanız işinizi hızlandıracaktır. Bu konuda e-ticaret sitesi hazırlayan ajansları araştırarak isteklerinize ve bütçenize en uygun olanı ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Hayalinizdeki e-ticaret sitesinin tasarımı, içeriği ve detaylarına göre oldukça farklı rakamlar ile karşılaşabilirsiniz.

Hazır e-ticaret yazılımları ile kendiniz yapın: E-ticaret sitesi için bütçeniz yoksa eğer OpenCart, Joomla, WoCommerce gibi hazır e-ticaret yazılımlarını kullanabilirsiniz. Bu uygulamların tamamı satın alacağınız hosting paketi ile birlikte ücretsiz sunulmakta ve tek tıkla kurulum imkanına sahiptir.

Hazır e-ticaret sitelerini kurmak için çok fazla teknik bilgiye gerek olmadığı gibi bu konuda internette pek çok resimli anlatıma sahip makale de bulabilirsiniz.

E-ticaret gelecekte hem işletmeler hem de tüketiciler için çok büyük bir Pazar olmaya devam edecektir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hayatımızdan çıkan pek çok davranış, satın alma ve alış veriş davranışlarımızı da bu ölçüde değiştirmeye devam edecektir. Sektöründe büyümek isteyen firmalar için e-ticaret ve online satış pazarı büyük fırsatlara sahiptir. Çağın sektörel gelişmelerine ayak uydurabilmek, sektörünüzde büyük ve rakiplerinizden bir adım öne geçebilmek için e-ticaret ile hemen tanışın ve yüzbinlerce kişiye ulaşarak satışlarınızı arttırın.