Drone’ların Kullanılabileceği Hayati Alanlar

Drone’lar uzun süredir askeri alanlarda, profesyonel anlamda kullanılıyordu. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte üretim maliyetleri düştü ve bu sayede drone’lar günlük hayatımıza girmeye başladı.
Son dönemde drone’lar, havadan fotoğraf ve video çekimi için hobi amaçlı olarak kullanılıyorlar. Bunun yanısıra drone’ların ticari amaçlı olarak kullanılmaları da gündemde. Birçok firma bu konuda çalışmalar yürütüyor ve drone’ların iş modellerine entegrasyonu ile ilgili testler gerçekleştiriyor. Özellikle Amazon’un Amazon Prime Air adındaki drone ile teslimat servisini hayata geçirmeye çalıştığı biliniyor.
Drone’lar ticari amacın dışında çok daha önemli alanlarda da yer alacaklar. Bu yazımızda drone’ların kullanıldığı/kullanılabileceği alanları ele aldık.
1. Felaket Bölgelerine İlaç Teslimatı
Deprem, sel ve tsunami gibi doğal afetlerde felaket bölgelerine en hızlı şekilde sağlık ekiplerinin ve tıbbi malzemenin ulaştırılması oldukça hayati bir durum. Ancak bu tür felaketlerde, yollar kullanılamaz hale geldiğinden felaket bölgesine yardımın ulaştırılması çok zor bir hal alıyor. İşte drone’lar, bu tarz felaketlerde tıbbi malzemeleri felaket bölgesine ulaştırarak ilk yardımın en hızlı şekilde yapılmasını sağlayabilir.
2. Arama-Kurtarma Çalışmaları
Kaybolan birini arama-kurtarma çalışmaları sırasında drone’ların çok büyük yardımı dokunabilir. Geniş çaplı arama-kurtarma çalışmalarında helikopterler vasıtasıyla da arama yapılıyor. Ancak bu iş drone’larla çok daha verimli bir şekilde yapılabilir. Çünkü arama-kurtarma çalışmalarına katılan helikopter sayısından çok daha fazla drone, arama çalışmalarında kullanılarak daha hızlı bir şekilde çalışmaların sürmesi sağlanabilir. Ayrıca drone’lar ufak boyutları sayesinde orman gibi alanlarda da rahatlıkla arama yapabilirler.
3. İlk Yardım
4. Yaban Hayatını Koruma
Dünya’daki doğal dengenin korunabilmesi için bütün canlı türlerinin yaşamını sürdürmesi oldukça hayati bir öneme sahip. Zira besin zincirindeki canlı türlerinden herhangi birinin yok olması bile son derece kötü sonuçlara yol açabilir. Bu da akla ilk olarak nesli tükenmekte olan hayvanları getiriyor. Birçok tür, yasadışı avlanma ve açlık gibi sorunlar yüzünden yok olmanın eşiğine gelmiş durumda. Drone’lar vasıtasıyla nesli tükenmekte olan türler kolaylıkla takip edilebilir ve korunabilir.Üzerinde yüksek çözünürlüklü çekim yapabilen kameralar bulunduran drone’lar yasadışı avlanma gibi herhangi bir istenmeyen duruma karşı bölgeyi izliyorlar.
5. Kıyı Bölgelerini ve Resifleri Haritalandırma
Dünya’daki ekosistemin korunması açısından denizler ve okyanuslardaki yaşamın sağlıklı bir şekilde sürmesi büyük önem taşıyor. Denizlerin ve okyanusların durumunun sürekli olarak takip edilebilmesi de drone’lar sayesinde oldukça kolaylaşıyor.
Jordan Mitchell tarafından kıyı bölgelerinin ve resiflerin haritalandırılabilmesi için özel olarak tasarlanan Henri adındaki drone su geçirmiyor ve suya iniş yapabiliyor. Yaklaşık 2 kg. ağırlığında olan Henri, üzerinde yüksek çözünürlüklü bir GoPro kamera ve GPS destekli otomatik pilot çipi barındırıyor.
6. Suçla Mücadele
Dünyanın çeşitli yerlerindeki birçok polis teşkilatı suçla mücadelede drone’ları kullanmaya başladı. Olay yeri incelemede kullanılan drone’lar olası ipuçlarını ve tehditleri araştırmada polislere büyük kolaylık sağlıyor. Ancak drone’ların geniş çapta kullanımı çok masraflı bir iş olduğundan ABD’deki çoğu küçük polis departmanı fotoğraf ve video çekebilen düşük fiyatlı drone’lar kullanıyorlar. Tabi drone’ları kullanmak için öncelikle Federal Havacılık Dairesi’nden izin alıyorlar.
Drone’ların polis teşkilatları tarafından kullanımı suçla mücadelede büyük bir avantaj sağlasa da, birçok kişi özel hayatın gizliliği konusunda endişe duyuyor. Henüz drone’lar çok yaygın hale gelmemesine rağmen, şu anda bile drone’ların özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği konusunda yakınanlar mevcut.
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