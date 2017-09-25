Drone’ların Kullanılabileceği Hayati Alanlar

Drone’lar uzun süredir askeri alanlarda, profesyonel anlamda kullanılıyordu. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte üretim maliyetleri düştü ve bu sayede drone’lar günlük hayatımıza girmeye başladı.

Son dönemde drone’lar, havadan fotoğraf ve video çekimi için hobi amaçlı olarak kullanılıyorlar. Bunun yanısıra drone’ların ticari amaçlı olarak kullanılmaları da gündemde. Birçok firma bu konuda çalışmalar yürütüyor ve drone’ların iş modellerine entegrasyonu ile ilgili testler gerçekleştiriyor. Özellikle Amazon’un Amazon Prime Air adındaki drone ile teslimat servisini hayata geçirmeye çalıştığı biliniyor.

Drone’lar ticari amacın dışında çok daha önemli alanlarda da yer alacaklar. Bu yazımızda drone’ların kullanıldığı/kullanılabileceği alanları ele aldık.

1. Felaket Bölgelerine İlaç Teslimatı

Deprem, sel ve tsunami gibi doğal afetlerde felaket bölgelerine en hızlı şekilde sağlık ekiplerinin ve tıbbi malzemenin ulaştırılması oldukça hayati bir durum. Ancak bu tür felaketlerde, yollar kullanılamaz hale geldiğinden felaket bölgesine yardımın ulaştırılması çok zor bir hal alıyor. İşte drone’lar, bu tarz felaketlerde tıbbi malzemeleri felaket bölgesine ulaştırarak ilk yardımın en hızlı şekilde yapılmasını sağlayabilir.

2. Arama-Kurtarma Çalışmaları

Kaybolan birini arama-kurtarma çalışmaları sırasında drone’ların çok büyük yardımı dokunabilir. Geniş çaplı arama-kurtarma çalışmalarında helikopterler vasıtasıyla da arama yapılıyor. Ancak bu iş drone’larla çok daha verimli bir şekilde yapılabilir. Çünkü arama-kurtarma çalışmalarına katılan helikopter sayısından çok daha fazla drone, arama çalışmalarında kullanılarak daha hızlı bir şekilde çalışmaların sürmesi sağlanabilir. Ayrıca drone’lar ufak boyutları sayesinde orman gibi alanlarda da rahatlıkla arama yapabilirler.