Drone yapmak için hangi malzemelere ihtiyaç vardır?

Hem hobi amaçlı hem de bitirme tezi olarak tercih edilen bir proje olduğu için baştan sona nasıl yapıldığına değinmeye çalışacağım.Öncelikle drone çeşitlerini inceleyelim.

Kaç çeşit Drone vardır?

Drone’ların motor sayısına göre adlandırıldığını söyleyebiliriz.Bunlar; singlecopter(1motorlu),osprey(twincopter),tricopter (3 motorlu), quadcopter (4 motorlu), hexacopter (6 motorlu) ve octacopter (8 motorlu) isimleriyle bilinirler.En popüler multicopter tipi quadcopterdir.Havada çekim ve yarış için kullanılıyorlar.Tabiki profesyonel amaçlı kullanım için söylemiyoruz.Nedeni ise motor sayısı arttıkça kaldırabileceği yük miktarının artmasıdır.Büyük prodüksiyon şirketleri havadan çekim için genellikle hexacopter veya octacopter kullanmaktadır.Nedenine az önce değinmiştik.

Tricopter kuyruk yapısı ile helikoptere benzemektedir.Bu kuyruk sayesinde sağa sola manevra yapması sağlanıyor.Tricopterler de Y ve T olmak üzere 2 çeşittir.Bu çeşitlerden birini seçmek tamamen tasarımcıya kalmış bir durumdur.

Quadcopterlerde 2 motor sağa 2 motor sola dönerek motorların torkunu kullanırlar.Quadcopterler de uçuruluş şekline göre 2 çeşittir:+ veya x.Quadcopteri kullanırken tek motor önde olsun istiyorsak + tipi seçilmelidir.İki motor önde olsun istiyorsak da x tipi seçilmelidir.Peki bu 2 çeşitten birini nasıl seçeceğiz?Bu seçimi Uçuş kontrol kartından seçebilliriz veya yazılımı kendiniz yapacaksanız bu iki çeşitten birini seçerek motor hesaplarını kendiniz yapmanız gerekmektedir.

Hexacopterlerde quadcopterlerde olduğu gibi bazı motorlar sağa bazı motorlar sola dönmektedir.Hexacopter + mod,hexacopter x mod olmak üzere 2 çeşittir.Genellikle hava fotografçılığı veya taşımacılık için kullanılmaktadır.

Octocopterlerde 4 motor sağa 4 motor sola olmak üzere toplam 8 motor bulunmaktadır.Tricopterler de olduğu gibi yaw ekseninde hareket sağlanır.

Y6copter,tricoptere benzeyen 3 kol üzerinde alt ve üstte ikişer motor bulunduran toplamda 6 motora sahip multicopter çeşididir.Dengeyi sağlayabilmek için altta ve üstte bulunan motorlar ters yönde dönmektedirler.

Gerekli Malzemeler

1.Araç gövdesi(frame)

2.Kontrol kartı veya Arduino(ikisi birlikte kullanılabilir)

3.Fırçasız motorlar

4.Esc

5.Pervaneler

6.Kumanda ve alıcı

7.Batarya

8.Diğer malzemeler(led,sensörler vb.)

Hangi çeşit drone olursa olsun malzemelerin bazıları standarttır.Standart fakat aracın büyüklüğü,ağırlığı,hangi amaç için kullanılacağı bu malzemeleri değiştirebilmektedir.Bir sonraki yazımızda bu tarz konulara değineceğiz.