Doyumsuz Tat  Benzersiz Lezzet: Baklava Çeşitleri

Baklavanın enfes tadına yeni bir boyut kazandıran Exporgin, en iyi markaların en özel tatlılarını sofralarınıza taşıyor. Deneyimli ustaların ellerinden hazırlanan birbirinden lezzetli baklavalar pek çok çeşidi ile sevenleri memnun ediyor. Antep fıstığı, fındıklı, havuç dilimi ve cevizli kuru baklava çeşitleri, her damak tadına hitap ediyor. Memleketimizin her yöresinden en doğal hali ile üretilen baklava çeşitleri exporgin.com ayrıcalığı evinize geliyor.

Yöresinden Özel Lezzet Baklavalar

Türk mutfağının ve kültürünün en köklü tatlılardan biri olan baklava, geleneksel bir lezzet olarak da sofraların baş tacıdır. Baklava, özellikle bayramlarda, kız isteme gibi özel törenlerde vazgeçilmez bir tatlı olarak kabul edilir. Fındıklı, cevizli, antep fıstıklı havuç dilimli, kuru baklava ve soğuk baklava gibi pek çok çeşidi bulunuyor. Bu lezzetli tatlılar, her ne kadar özel günler için düşünülse de her zaman tüketebileceğiniz bir tatlıdır.

Kaliteli Malzemelerle Usta Ellerde: Fıstıklı, Cevizli Baklava

Baklavalar, memleketimizin her yöresinden mevsiminde toplanan malzemelerle, usta şeflerin ellerinden yapılıyor. Bu tatlı, kırk kat açılan yufkanın üzerine gezdirilen, katkısız toz şeker ile elde edilen şerbeti, muhteşem fıstığı ve cevizi ile benzersiz bir tat sunuyor. Baklava çeşitleri kendi yöresinde, en doğal şekilde hazırlanıp doğrudan üreticileri tarafından exporgin.com ayrıcalığı ile mutfaklarınıza misafir oluyor.

Hafif ve Lezzetli Sütlü Soğuk Baklava

Baklavanın her haline bayılıyorsanız soğuk baklavanın tadına doyamayacaksınız. Özellikle yaz aylarında oldukça tercih edilen soğuk baklava, hem hafif hem de lezzetli olmasıyla her damak tadına hitap ediyor. Soğuk baklava, incecik açılan yufkanın üzerine eklenen sütlü şerbeti ile ferahlamanıza yardımcı olurken, sizleri yepyeni bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Sütlü Soğuk Baklava Nasıl Yapılır?

Yapımı, en çok merak edilen konulardan biri olan soğuk baklava, lezzetinin yanında hafif olmasıyla da oldukça seviliyor. Altı nemli, oldukça yumuşak; üstü çıtır çıtır olan bu tatlı, cevize doymuş baklavalık yufkayı sütle buluşturuyor. Soğuk baklava tarifi klasik baklava gibi olsa da onu ayıran özelliği, içine; sütlü şerbet ve kakao konulmasıdır. Toz şeker ile hazırlanan şerbete süt eklenip, yufkanın üzerine gezdirilir. Daha sonra kakao eklenip dolapta bekletilerek soğuk servis edilir..

Fıstığa ve Cevize Doyuran Leziz Baklavalar

Baklavalar, kıtır kıtır tam kıvamında olan, antep fıstığı, ceviz, fındık, kaymak gibi yöresinden en özel malzemeler kullanılarak üretiliyor. Her bir katında yer alan taze cevizler, fıstılar ve içine çektiği tam kıvamında şerbeti ile eşsiz bir lezzet şölenine dönüşüyor. Son zamanlar oldukça talep gören fıstıklı havuç dilim baklava çok seviliyor. Havuç dilimi yanı sıra usta ellerde pişirilen, midye baklava da ön plana çıkıyor.

Her Çeşidi Enfes Baklavalar Çeşitleri

En sevilen baklava çeşitleri arasında vazgeçilmez olan fıstıklı baklavalar;

Fıstıklı Baklava

Fıstıklı Midye Baklava

Havuç Dilimi Baklava

Fıstıklı Mozaik Baklava

Kuru Baklava

Cevizli Baklava

Soğuk Baklava

Cimcik Baklava

Fıstıklı Yeşil Burma (Dolama)

Mor Baklava

Burger Baklava

Gibi birbirinden özel ve kendine has lezzeti ile pek çok çeşit içeriyor. İster tepsi, ister kutu ile alacağınız bu tatlılar, bir tıkla sofralarınıza geliyor. Maharetli ustalarının lezzet sırları ile hazırlanan ve özel olarak açılan baklavalık yufkayı fıstık ve cevize doyuruyor.

Çıtır Çıtır Enfes Lezzet: Kuru Baklavalar

Gerçek bir çıtırtı sesi duyuran kuru baklavalar, lezzeti ile pişirilmesi ile, benzersiz bir tat sunuyor. Çıtır çıtır yufkası, tam kıvamında şerbeti ile ön plana çıkan kuru baklava, damaklarınızda iz bırakıyor. Ustaların baklavalık yufkayı cevizle ve fıstıkla buluşturan bu lezzet, özel şerbeti ile kuru baklava severlere hitap ediyor. Kıyım kıyım lezzeti ile doyumsuz bir lezzet sunan bu tatlı, bol antep fıstığı ile de iştah kabartıyor.

Doğal Malzemelerle Uzun Süren Tazelik

Kuru baklavalar, yöresinde yetiştirilen doğal içeriğe sahip malzemeler kullanılarak, tecrübeli ustalar tarafından üretilmektedir. Günlük olarak üretilen bu lezzet, kıvamında pişilmiş yufkası ve katkısız, toz şeker ile hazırlanan şerbeti ile ister günlük ister uzun süreli kullanım sunar.

Kuru baklavalar, hamuruna kaymak konulmaması nedeniyle yaş baklavaya göre çok daha uzun ömürlüdür. Kendine has lezzeti vazgeçilmez tadı ile birbirinden özel baklava çeşitleri exporgin.com ayrıcalığı ile satışa sunuluyor.