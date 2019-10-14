Domain Sorgulamak Hosting.com.tr ile Hızlı ve Kolay

Günümüzde birçok internet kullanıcısı kişisel veya kurumsal bir internet sitesi yayınlamak istiyor ancak nereden başlayacağını bilmiyor. Bir internet sitesi kurmak için karar vermeniz gereken en önemli konulardan birisi “domain” adresinin ne olacağıdır.



Domain (Alan Adı) Nedir?

Domain, internet ortamındaki sizin ve firmanızın kimliği niteliğindedir. İnsanlar internet sitenize bu domain ile erişim sağlar ve sitenizle etkileşimde bulunur. Dolayısıyla bu alan adının kısa, akılda kalıcı, yaptığınız işi veya firmanızı yansıtan bir seçim olması gerekmektedir. Seçeceğiniz alan adı bir nevi firmanızın markası olacağı için üzerinde iyi düşünülmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki belirttiğimiz kriterlere uygun bir alan adı bulmak günümüzde

Domain Sorgulama Nedir?

Domain satın alımları dünya üzerinde kesintisiz olarak gerçekleşmektedir ve çoğu uzantı ilk gelen alır mantığıyla çalışmaktadır. Bu yüzden birçok domain sahipli durumdadır ve ne yazık ki tescil edilmiş olan bir alan adını tescil edemezsiniz. Bu demek oluyor ki seçeceğiniz alan adının kısa, akılda kalıcı, yaptığınız iş veya firmanızı yansıtan özelliklerinin yanı sıra dünya üzerinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir. İşte tam burada domain sorgulama işlemi imdadımıza yetişmektedir. Domain kayıtları sorgulanarak ilgili alan adının müsaitlik durumunun size bilgisi verilmektedir. Aşağıdaki görseldeki gibi “Tebrikler! Bu alan adı kayıt edilebilir. Başkası almadan kayıt edin.” İbaresi var ise alan adı müsait durumdadır. Aşağıdaki bağlantı üzerinden alan adı sorgulayabilirsiniz.

Domain sorgulamak için: https://www.hosting.com.tr/domain/domain-sorgulama/

Nasıl TR Uzantılı Domain Tescil Edebilirim?

Belge talep eden TR uzantılı alan adları için 2 farklı yol bulunmaktadır. Örneğin adsoyad.com.tr gibi bir alan adı kaydetmek istiyorsanız bunun için belge ibrazına gerek yoktur. TC. kimlik numaranız ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak diğer alan adları için belge göndermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki görselde TR uzantılı domainler için gerekli belgeleri bulabilirsiniz.

Neden Domaini Hosting.com.tr Üzerinden Kaydetmeliyim?

Diğer firmaların ücretli sunmuş olduğu domain servislerinin tamamı Hosting.com.tr üzerinden ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Ücretsiz servisleri aşağıda görebilirsiniz.

Ücretsiz Domain Yönetimi: Bazı hosting şirketleri domain kaydettirseniz bile daha sonra o domainin DNS yönetimi gibi özelliklerini açmanız için para ister. Hosting.com.tr ‘de böyle bir ücret ödemek zorunda kalmazsınız.

Ücretsiz Yapım Aşamasında Özelliği: Bu özellik sayesinde alan adını aldınız ve sitenizi daha kuramadıysanız yapım aşamasında sayfasını basit bir şekilde gösterebilirsiniz.

Ücretsiz Domain Yönlendirme: Bu özellikle birlikte alan adınızı çok basit bir şekilde başka bir sitenize yönlendirebilirsiniz.

Ücretsiz Whois Gizleme: Birçok hosting firması bu özelliği yüksek ücret karşılığı veriyor. Ancak whois gizleme özelliği Hosting.com.tr’de tamamen ücretsizdir.

DNS Yönetimi: Birçok firmanın ücretli sunduğu DNS yönetimi de ücretsiz olarak kullanımınıza sunuluyor.

Ücretsiz İç Transfer: Hosting.com.tr içinde alan adınızı istediğinize hesaba ücretsiz olarak transfer edebilirsiniz.

Ücretsiz Domain Kilidi: Alan adınızın çalınma riskine karşı alan adı transfer kilidini ücretsiz olarak aktif veya pasif hale getirebilirsiniz.

Ücretsiz Mail Yönlendirme: DNS üzerinden zor bir süreç olan mail yönlendirme işlemi burada çok kolay ve ücretsiz olarak kullanımınıza sunuluyor.