Domain Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Altın Öneriler

Domain Nedir?

Domain kavramı Türkçede “alan adı” olarak karşılık bulmaktadır. Web sitesi kurmak isteyen herkesin karşısına çıkan kavram, her türlü site sahibi ve yöneticisini yakından ilgilendiren detaylara sahip olmaktadır. Blog oluşturmak veyahut e-ticaret amaçlı bir site açma amacınız var ise internet üzerinde bir dijital kimlik oluşturabilmek için, domain satın alma işleminden önce “ Domain nedir?” sorusunun cevabını bilmeniz gerekir.

Domain satıl alma bir web sitesi oluşturmanın ilk adımı olarak ifade edilir. Doğru seçilmiş bir alan adı alma işlemi, marka değerinizi oluşturma ve prestij yaratma konusunda size yardımcı olacaktır. Bu yüzden bu işin detaylarına inmeli ve “domain ne demek” sorusunun cevaplarını bulmanız, teknik açıdan da domain uzantıları hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Böylelikle web sitenizi iyi bir temelde oluşturabilirsiniz.

Alastyr alan adı yerine 9 haneli bir sayı dizisinden oluşan DNS adresini akılda tutmanız oldukça zorlayıcıdır. Domain satın alma işlemi ise sizi bu noktada kurtarıyor. Domain, IP adresleri yerine kullanılan isimleri, alan adlarını ifade eder. İnternet geliştiricileri tarafından bulunan bu yöntem ile beraber, alan adınız web sitenize giden kısa bir yol olarak tanımlanır.

Domain yani alan adı, web sayfanızın internet dünyası içerisindeki kimliğini ve adresini ifade eder. Domain satın alma işlemi sayesinde web sitenizin adresi internet üzerine kaydedilir. İnternet üzerinde yer alan milyonlarca web sitesi mevcut. Bu sitelerin karışmaması için ise her alan adının kendisine özel olması gerekir. Başka bir firma tarafından kullanılan alan adını kendi web sitenizde kullanma imkânınız yoktur.

Bu sebepten domain satın alma işleminiz sırasında, alacağınız domain tescil ettirilmiş ise kullanabilmek için bir hak bedeli ödemeniz ve tekrardan tescil ettirmeniz gerekir. Bir alan adı bir kez alındıktan sonra tekrar değiştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenden dolayı alan adı yani domain satın alma işleminizi dikkatli yapmanız firmanız açısından büyük önem teşkil eder.

Alan adı; uluslararası alan adı ve coğrafi veya yerli alan adı olmak üzere iki farklı grupta incelenir. Alan adı çeşitlerinden ilki olan uluslararası alan adları, ABD’de bulanan ve IP adresleri ile domain adreslerini denetleyen ICANN konsorsiyumuna kayıtlı firmalardan alınıyor. Buradan yapılan domain satın alma işlemleri ise belge gerektirmeden halledilebilir.

Coğrafi alan adları: Uluslararası domainler ile aynı yapıdaki coğrafi alan adları ise, tescil edilmiş oldukları ülkenin internet uzantısını alır. Örneğin Türkiye’nin alan adının sonuna “tr” eklenir. Türkiye’de bu coğrafi alan adlarının tescil işlemleri ODTÜ Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Türkiye’de domain almak için ise belirli belgeler ile başvuru yapmanız gerekir.

Şirketiniz için com domain uzantısı almak için şu belgeler aracılığı ile başvuru yapmanız gerekir; Faaliyet Belgesi, Ticari Sicil Belgesi, Türkiye Ticari Sicil Gazetesi içerisinde yayınlanan ticari unvan belgeleri, Oda Sicil Kayıt Belgesi, Marka Tescil Belgesi, Marka Başvuru Belgesi, Esnaf veya Sanatkarlar Odasından Sicil Tasdiknamesi gibi belgeleri toplayarak kolay bir şekilde domain satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Alan adlarında nokta kısımdan sonra gelen bölüm domain uzantısı olarak ifade edilir. Domain uzantısı için dijital dünyaya firmanızı açan kapı denilebilir. Ücretsiz domain adresleri olsa da bu adresler sizin daha küresel bir pazara açılmanızı engelleyebilir. Bu nedenle alan adı seçiminde “com” uzantılı yani commercial ile company terimlerinin kısaltılmış hali firmalar açısından daha tercih edilebilir bir seçenek olarak görülür.

Domain satın alma alternatifleri arasında “com” uzantılı adresler, kullanıcıların en çok tercih ettiği uzantı olmaktadır. Çeşitli uzantıların tercih edilme sebepleri sundukları avantaj ve dezavantajlardan kıyasla açıklanabilir. İnternet üzerinde bir web sitesi kurmak isteyen kişiler daha güvenli ve kurumsal bir imaj yaratmak, küresel pazara açılmak ve geniş bir hedef kitlesine sahip olmak için “com” uzantısını tercih etmektedir.

Domain Sorgulama Nasıl Yapılır?

Domain Sorgulama işlemi, domain satın alma işlemini yapmak istediğiniz site üzerinden yapılabilir. Alastyr domain sorgulama sayfasına giderek, markanız için en uygun domain adreslerini sorgulayabilirsiniz. Sorgulama yaptığınız alan adı, başka bir işletme tarafından alınmadıysa ve almaya karar verdiyseniz, kolay bir şekilde sepetinize ekleyerek domain satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bazı alan adları başka firmalar veyahut kişiler tarafından alınmış olabilir. Bu domain hesapları için ekstra tescil hakkı ücreti ödemeniz gerekebilir. Eğer ekstra bir tescil ücreti ödemek istemiyorsanız, aradığınız domainin farklı uzantılardaki adres alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. Alternatif olan alan adlarından bir tanesini seçmeniz durumunda rahatlıkla domain satın alma işlemini yapabilirsiniz.

Domain Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Alan adı satın alma işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken çeşitli detaylar bulunmaktadır. Bu detaylara dikkat etmeniz işlerinizi kolaylaştıracaktır. Örneğin “com.tr” uzantılı bir adres almak isterseniz yazının önceki bölümlerinde bahsettiğimiz evraklar sizden talep edilir. Alan adı sorgulama işlemlerinden sonra markanızı yükseltecek bir domain seçmeye dikkat etmelisiniz. Bu noktada dikkat edilmesi gerekenler:

Kısa ve Akılda Kalıcı Olması: Domain satın alma işlemi yapmadan önce kısa ve akılda kalıcı bir adres belirlemeniz önem ifade eder. Hedef kitlenizin zihninde kolayca yer edinebilmenizi sağlayan, pratik ve zekice bir alan adı markanızı ileriye taşır. Kolayca ezberlenebilen basit bir web sitesi adresi ise, kullanıcıların ziyaret etme oranlarını artırır ve daha fazla trafik almanızı sağlar.

Sitenin İçeriği ya da Markayı İfade Etmesi: Alan adınızı belirlerken göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer önemli konu ise, alan adınızın sitenizde yer alan içeriklerle veya marka ile uyumlu olmasıdır. Kişisel veya kurumsal site fark etmeksizin alan adınızın web sitenizi açıklaması oldukça önemlidir. Bu konuya dikkat ederek domain satın alma işlemi yapmanız hedef kitlenize ulaşmanızda yardımcı olur.

Marka İhlali Olmaması: Domain satın alma süreçleri sırasında dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise marka ihlali yapmamaktır. Domain satın alma işlemleri hem hukuki hem de ticari bir işlemdir. Bu yüzden tescilli markalar tarafından alınmış alan adları, yasal güvencelerle korunur. Bu sebeple bir web sayfası için domain satın alma prosedürleri sırasında, hukuki sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz.

Alınacak Domain Adresinin Doğru Yazılması: Domain satın alma işlemleri sırasında en çok yapılan hatalardan bir tanesi alınacak alan adının yanlış yazılmasıdır. Bir kez yanlış yazılan domain tekrardan değiştirilemeyeceği için bu noktada web sitesi adresinizi kaydetmeden önce tekrardan kontrol etmeniz önem teşkil eder. Süresi dolmuş olan domainleri yani, düşen domainler de markaya uyumlu olması halinde alınabilir.

Domain Firması Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli

Domain satın alma süreçleri aracı domain firması sayesinde gerçekleştirilir. Domain firması seçerken, ICANN akreditesine sahip olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Güvenilir firmaları seçmeniz, web sitenizin verilerinin korunması açısından oldukça önemlidir. 7 gün 24 saat destek hizmeti veren firmalar tüm soru ve sorunlarını her an sizin için yanıtlayabilir.

Domain Fiyatları Ne Kadar?

Domain fiyatları, almak istediğiniz site uzantısına ve tescil süresine göre farklılık gösterir. Alastyr tüm uzantılar için en uygun fiyatlı ve yüksek performanslı Domain hizmetini size sunar. Domain satın alma yeni kayıt, transfer ve yenileme işlemleri sırasında fiyat olarak farklılık gösterir. Domain satın alma işlemlerinden önce adresleri sorgulayabilir ve en uygun Alastyr fiyatları ile web sitenizin alan adını alabilirsiniz.