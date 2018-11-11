DolandÄ±rÄ±lmamak Ä°Ã§in Sahte Reklamlara Dikkat Edin

Son zamanlarÄ±n dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yÃ¶ntemlerinden birisi Google reklamlarÄ±. Bu reklamlar ve yapmanÄ±z gerekenlerle ilgili sizlere bilgi vereceÄŸiz. Sahte reklamlar size yetkili servis gibi gÃ¶rÃ¼nen dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ± musallat ediyor ve bozuk makinanÄ±z tamir olmadÄ±ÄŸÄ± gibi cebinizden de para Ã§Ä±kÄ±yor.

DolandÄ±rÄ±cÄ±lar belli markalarÄ±n isimlerine benzer ÅŸekilde web sitesi aÃ§Ä±yor. Bu web sitesinin Ã¶n sayfalarda Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in reklam veriyor. Siz arama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman en baÅŸta gÃ¶rÃ¼nen sahte yetkili servis internet sitesini arÄ±yorsunuz. Dersinize derman olmak iÃ§in sizden Ã¶n Ã¶deme talep ediliyor. Vermezseniz eve sahte usta gÃ¶nderiliyor ve tamir edilmiÅŸ gibi gÃ¶steriliyor. Para alÄ±nÄ±yor. O da olmazsa ithal parÃ§a gelecek senin para isteniyor. Bir ÅŸekilde sizi dolandÄ±ranlar parayÄ± aldÄ±ktan sonra telefonu aÃ§mÄ±yor.

Peki bu yÃ¶ntemle DolandÄ±rÄ±lmamak Ä°Ã§in ne yapmalÄ±sÄ±nÄ±z?

Ã‡amaÅŸÄ±r makinesi bozuldu, bÃ¶lgenizde bir tamirci bulmak iÃ§in google aramasÄ± yapmayÄ±n. DoÄŸrudan ilgili markanÄ±n sitesine gidin. Burada yetkili servis numaralarÄ± il il yayÄ±nlanÄ±r.

Web sitelerinin adres Ã§ubuÄŸunda sol kÄ±sÄ±mda gÃ¼venli ibaresi yer alÄ±r. Https ÅŸeklinde olan web siteleri gÃ¼venlidir. Lakin bunu herkes alabilir.

Hem gÃ¼venli web sitesine dikkat edin hem de site adresini dikkatlice inceleyin. Ã–rneÄŸin arcelik.com.tr ÅŸeklinde web sitesini kopyalayanlar bu ismi alamayacaÄŸÄ± iÃ§in ÅŸunun gibi bir isim almÄ±ÅŸ olabilir, arrcelik.com.

Ãœlkemizde hizmet veren ÅŸirketlerin muhtemelen web adresini sonunda tr uzantÄ±sÄ± eklidir. Bu uzantÄ± anormal bir durum olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece sadece belli evraklarla ilgili ÅŸirkete verilebilir. Siz gidip piyasada iÅŸ yapan abcxy ÅŸirketi iÃ§in alakanÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± halde abcxy.com.tr adresini alamazsÄ±nÄ±z. Buna dikkat edin.

Arama sonuÃ§larÄ±na gÃ¼venmeyin. EÄŸer biliyorsanÄ±z web sitesi adresinizi doÄŸrudan siz yazÄ±p siteye giriniz.

YukarÄ±daki tavsiyeleri uyarsanÄ±z dolandÄ±rÄ±cÄ± sitelere aldanma ihtimaliniz Ã§ok dÃ¼ÅŸecektir. Dikkatli olun.