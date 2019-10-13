Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri internete has terimlerde çoğalmaya başladı. Özellikle Instagram’da kullanılan GT, UNF, DM gibi terimler kullanıcılar tarafından çoğu zaman merak edilmekte. Instagram uygulamasında bazı profillerin biyografi kısımlarında yer alan NO DM , DM atmayın, x DM gibi terimler sıklıkla yer almakta. DM nedir, DM ne demek diye sormanız o yüzden normal. Size şimdi detaylıca DM ne olduğunu anlatayım.

DM’nin anlamı nedir ? DM nedir ? DM ne demek ?

Hayatımıza Instagram’a giren girem DM kelimesinin anlamı ise kendisi kadar kısa. DM, ‘Direct Message‘ yani direkt mesaj kelimelerinin baş harfleri ile meydana gelmekte. Sosyal medyada genellikle Instagram’da kısaca ‘DM’den gönderdim’, ‘DM atın’ gibi kullanıldığında ise o kişiye mesaj atıldığını veya atılmasını istediğini dile getirmektedir. Direct Message Türkçe anlamı ise Mesaj Yönlendirmek olarak çevrilse de Özel Mesaj olarak adlandırılır. Instagram’ın kendi sayfasından da detaylara ulaşabilirsiniz.

DM atmak nedir, DM göndermek nedir gibi konularda merkanını gideren kullanıcılar arasında bazen DM atmayı beceremediğini dile getirenler var. DM teriminin anlamı kadar bunu uygulamaya koymakta bir o kadar basit aslında.

DM yani mesaj atmak istediğiniz Instagram profilini açın ve sağ üstteki 3 noktalı menü tuşuna dokunun. Ardından açılan pencerede “Mesaj gönder” seçeneğini seçin. Ardından mesajınızı yazarak gönder tuşuna dokunabilirsiniz. Instagram üzerinde karşılıklı takipleşmediğiniz kişilere de yani kısacası herkese DM atabilirsiniz. Ancak karşılıklı olarak takipleşmediyseniz veya o sizi takip etmediyse mesajınız Mesaj istekleri kısmına gidecektir ve o kişide hali ile mesajınızı zor görecektir.

Instagram’da en çok DM tanımı göreceğiniz profiller ise; alışveriş profilleri olacaktır. Sipariş için genel de DM veya Whatsapp diye yazmaktadırlar. Bunun sebebi de yorumlara bakılmaması ve geç dönülmesinden ötürü, özel mesaj veya Whatsapp mesaj ile iletişime geçmenizi istemeleridir. DM terimini twitter gibi sitelerde de kullanılmaktadır. Artık sanırım merakınız giderilmiştir 🙂 DM yani o kadar karmaşık bir anlamı yok.

Eğer DM konusunda aklınıza takılan sorular varsa bize sorabilirsiniz. Yorum bölümünden sorunuzu yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım.