Dizi Seveler, Dizi Takibi Nasıl Yapılır?

Bazılarımız durumu çoktan anladı. İzlediğiniz bir sürü yabancı dizi, Türk dizisi mi var? HAngi bölümde kaldınız nereden devam edeceksiniz, hangisi ne zaman yayınlanıyor? Bunların hepsini takip etmek dizi sayısı çoğaldıkça çok zorlaşıyor. Elbette bunun kolay yolu da var. Bu yazıda sizlere çok sayıda diziyi aynı anda nasıl takip edersiniz, bilgi alırsınız konusundan bahsedeceğiz ve oldukça iyi çalışan bir uygulamadan bahsedeceğiz.

İlk önce hatırlatmak lazım,

Bu uygulama ile dizi izlenmez. Dizi sezonları ve bölümleri takip edilir.

Yeni diziler bulunabilir.

Kategoriye göre dizi önerisi alabilirsiniz.

Diziler hakkında her türlü bilgiyi alabilirsiniz.

İnsanların dizi yorumlarını görebilirsiniz.

Arkadaşlarınızın dizilerini görebilir ve öneriler alabilirsiniz.

Hangi dizinin hangi bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizi başlığı ne? Kaç bölüm izlediniz? İzlediğiniz bölümleri işaretleyebilir en son hangi bölümü izlediğinizi bu şekilde görebilirsiniz. Dizilerin bütün bölümlerinden fotoğraflar görmeniz mümkün.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tozelabs.tvshowtime&hl=tr

https://itunes.apple.com/us/app/tv-time-1-show-tracker/id431065232?mt=8