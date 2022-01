Digital Signage nedir genel olarak neredeyse her sektörde ve her alanda kullanılan son teknoloji bir reklam, yayın, bilgilendirme ve duyuru sistemi olmaktadır. Her alanda faaliyet gösteren birçok sektöre yönelik olarak uyarlanan bir sistem tek bir yöneticinin yönlendirmesi ve yerel, uzak olarak bağlı bir ağ sistemi ile internetin mevcut olduğu her ekranda medya içerikleri aktarılır, yayınlamaya yarar.

Digital Signage yazılımı ile tek bir merkez üzerinden ve birçok şube üzerinden yönetilmesi sağlanan her çözünürlükte, boyutta, video, resim, haber, powerpoint sunumları, pdf belgeleri, yol bilgileri, hava durumu, döviz ile para bilgileri, internet sayfaları, programlar, video animasyon ve bu tarz benzeri içeriklerin saniyeler içerisinde iletilmesini sağlayan iletişim sistemi olmaktadır.

Digital Signage Nasıl Kullanılır?

Digital Signage sistemi ekranlarda yayınlayabilmek için yazılıma ihtiyaç duymaktadır ve bu yazılım sadece içerik gönderme konusunda ve yayınlama işlemlerinde ekranları yönetme ve görme görevini üstlenmektedir. Digital Signage nasıl kullanılır bakıldığı zaman yazılımı kullanımı kolay yazılımlardır ve bununla beraber bağlı olarak farklı lokasyon üzerinde yayın yapan yüzlerce ekrana ulaşılabilir.

Digital Signage Türkiye yazılımları ile beraber yayın gönderirken bunun yanı sıra ekranlar uzaktan yönetilebilmektedir, açıp kapatılır, yayın yapılır ve ekranların sağlıklı çalışıp çalışmama durumu konusunda kolaylıkla oturduğunuz yerden kontrol edebilirsiniz.

Digital Signage Avantajları

Digital Signage yazılımının avantajları konusunda içerikler hedeflenen kişilere ulaştırmada geleneksel yöntemlere göre daha etkili olabilmektedir. Ekonomik bir seçimdir ve oldukça hızlıdır ayrıca interaktif bir yazılım olduğu için kitlelere iletilen mesajlar daha etkili olarak iletilebilir, uzun süre kalıcılık sağlar. Digital Signage avantajları bakıldığı zaman,

Digital Signage sisteminin etkisi ve gücü ile beraber işletme, şirket, kurum ile kuruluş yararlanabilmektedir ve bu şirket ile kuruluşlar çok farklı amaçlarla kullanılabilir.

Digital Signage personel bilgilendirme, yön bulma, reklam, iletişim, eğlence gibi çok sayıda uygulama alanında sıklıkla kullanılabilir.

Kurum ve kuruluşlar, kurumsal mesajlaşma ile beraber yönetimden personele duyurabilirler.

Alışveriş merkezlerinde, eğlence mekanlarında ziyaretçilere yön gösterme, tanıtım ve reklam yapılabilmesine olanak sağlar.

Kamu bilgilendirme işlemlerini yani hava durumu, haber başlıkları, tarih, saat, döviz kuru gibi bilgiler iletilebilir.

Digital Signage Faydaları

Geleneksel medya ve afiş sistemlerine oranla Digital Signage faydaları durumunda hedeflenen topluluğa daha dinamik bir şekilde yerinde bir mesaj iletilmesini sağlar. Günümüzün reklam ve medya sistemi genel olarak darmadağın bir yapıdadır ve karışık içeriklere sahip olmasından dolayı çevre kirliliğine dönüşebilmektedir. Özellikle zamanında güncellenmeyen tabelalar, billboard çeşitleri de dış etkenlerden dolayı yıpranmakta ve topluma negatif etki etmektedir.

Digital Signage ile birlikte daha dinamik görüntü yapısı ile reklam yapılabilir ve medya oynatıcı sayesinde ağa bağlı olan her reklamda zahmetsiz bir şekilde içerik ve mesaj gönderilebilir. Digital Signage ile sağladığınız yazılımlarda her boyutta ve çözünürlük açısından ekranlarda ekstra bir hesaplama yapmanız gerek kalmadan dakikalar içerisinde yapılabilir.

Digital Signage Kullanım Alanları

Firma ve sektör fark etmeden geleneksel reklamlardan sıkılan kişiler Digital Signage kullanabilirler. Digital Signage kullanım alanları ile beraber insanların yoğun olduğu alanlarda, bekleme yapılan yerlerde etkili verim alınabilir.

Digital Signage ile birlikte özellikle bekleme sırasında insanlar işletme hakkında bilgilendirilebilirken yönlendirilir ve ürün tanıtımı yapılabilir. Bu durumu rahatlıkla kazanca çevirebilirsiniz ve fazla bir reklam ücreti vermeden kullanabilirsiniz. Herhangi bir sektörden bağımsız olarak insanların sıklıkla vakit geçirdiği alanlar AVM, havaalanı, banka, vezne, bekleme salonları, iletişim noktaları gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.