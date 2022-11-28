Deniz-Kum-Güneş Üçlüsünün Tadını Çıkarabileceğiniz Portekiz Sahilleri

Ilıman Akdeniz ikliminin tüm güzelliklerine sahip olan Portekiz, sahilleri ile ön plana çıkmaktadır. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ülke, Avrupa’nın en güzel plajlarına ev sahipliği yapmaktadır. Gün batımı ve doğumunu ölümsüzleştiren fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası Portekiz sahilleri sıcak kumları, kırmızı kayalıkları ve dingin denizi ile muhteşem bir uyum içerisindedir. Sahil kenarları etkileyici manzaraların yanı sıra turkuaz suları ve kalp atışlarını hızlandıran plajlarıyla da gözde destinasyonlar arasındadır. Atlantik okyanusu kıyıları boyunca uzanan Portekiz sahilleri, dünyanın dört bir tarafından turist akınına uğramaktadır.

Camilo Sahili

Portekiz’in güney tarafında yer alan Camilo Sahili ailece tatil yapmak için en ideal bir lokasyondur. Sahil, her biri 50 metre olan iki bölüme ayrılmış ve bölümler arasındaki kazılmış bir kanala sahip kayaya ev sahipliği yapmaktadır. İncecik altın rengi kumlarla kaplı plajın batı tarafında ise taşlı bir alan bulunmaktadır. Oldukça popüler ve kalabalık olan Camilo Sahili’nin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de sahip olduğu kumtaşı kayalıklarıdır. Masmavi dalgalarıyla Camilo, sessiz ve aktif eğlence için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Ayrıca turistler sahilde bulunan kıyı kayalıklarında şnorkelle veya tüple dalış yapma şansı bulabilmektedir.

Falésia Sahili

Falesia Sahili, Algavre’de yer alan en popüler plajlar arasındadır. Çoğunlukla genişliği ve uzunluğu ile adından söz ettiren plaj 20 metre genişliğe sahiptir. Suyunun sıcak olması ile dikkat çeken denizi ile Falesia’da yoğunluk ne kadar olursa olsun her zaman boş bir yer bulabilmek mümkündür. Falesia Sahili’nin kiremit rengi kayalıklar eşliğinde sunduğu gün batımı manzarası görülmeye değerdir.

Amado Plajı

Amado Plajı, Portekiz’in en ünlü sörf merkezlerinin başında gelmektedir. Doğal park alanına giren bir kilometre uzunluğundaki kum plaj çıplak kayalıklarla çevrelenmiştir. Sahil, tenha ve sakinliği ile hem yabancı hem de yerli turistleri cezbetmektedir. Ziyaretçilerin çoğu bu plaja ekstrem su sporları yapmak için gitmektedir. Denizin dalgalı yapısı yıl boyu sörf yapmak için ideal koşullar sunmaktadır. Bu sebeple sahil boyunca birçok sörf okulu faaliyet göstermektedir. Güvenilir bir yer olan Amado, yarım ay şeklindeki kum şeridi ve tepeleriyle muhteşem bir uyum yakalamaktadır. Güneşin keyfini çıkarmak isteyenlere çeşitli aktiviteler de sunması plajı oldukça dikkat çekici bir hale getirmektedir.

Quinta do Lago Plajı

Formosa Körfezi Doğa Koruma Alanı’na yakınlığı ile bilinen Quinta do Lago üç kilometreden fazla kar beyazı kum ile kaplıdır. Ziyaretçilerin Portekiz’de dinlenmek için tercih edeceği en mükemmel plajlar arasında yer almaktadır. Uluslararası üne sahip Parque Natural da Ria Formosa’nın kalbindeki plaj, kuş zenginliğiyle de dikkat çekmektedir. Yakınlarındaki bataklıklarda turistlerin ilgisini çeken flamingo ve leylek gibi özel türler başta olmak üzere birçok kuş türü yaşamaktadır.

Guincho Plajı

Guincho Plajı, neşeli tatil kasabası olarak anılan Cascais’in altı kilometre kuzeybatısında bulunan Lizbon’da muhteşem bir konuma sahiptir. Dalgaları ile ünlü plaja gelen ziyaretçilerin çok azı yüzmeye cesaret edebilmektedir. Yüksek dalgaları ve sürekli devam eden rüzgârı ile plaj, rüzgâr ve uçurtma sörfü için ideal bir ortam sunmaktadır. Guincho Plajı, özellikle çeşitli yarışmalar ve hatta uluslararası sörf şampiyonaları olduğunda oldukça popüler bir hale gelmektedir. Sörf tutkunları için sevilen sahillerin başında gelen Guincho, turistlerden tam not almaktadır.