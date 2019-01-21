DEĞİŞİK TASARIMLARI SEVENLERİ HEYECANLADIRACAK BİR SİTE ÖNERİSİ

Sizlere muhteşem bir site önerisi ile geldim: dahidukkan.com. Harika ürünlerle dolu bu siteyi mutlaka gözden geçirmelisiniz. İçerisinde birçok kategoride özgün, farklı ve kaliteli ürünler var. Bu ürünler oldukça dikkat çekici ve ciddi emeklerle yapılmış. Birkaç örnek vermek gerekirse tasarım çoraplar ve renkli çorap kısımları sizi cezbedecektir. Giyim, ofis malzemeleri, dekorasyon, kırtasiye ve dahası sitede sizleri mutlu edecek konseptleri ile bekliyor.

Ben bu sitede biraz gezineyim amacı ile girdim fakat her kategoriyi ayrı ayrı incelemekten kendimi alamadım. Çünkü böyle özgün, yenilikçi fikirler beni oldukça mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Güzel defterler tasarım defter ve daha fazlası. Hepimiz tekdüzelikten oldukça sıkılmadık mı? Klasik fikirleri bir kenara bırakın ve hem kendinizi mutlu edecek, hediye alacaksanız da vereceğiniz kişiyi özel hissettirecek bu harika tasarımları keşfedin.

PEKİ, BU SİTEDE NELER VAR?

Öncelikle gözüme takılan çoraplar oldu. Evet, yanlış duymadınız; çoraplar. Hiçbir sitede ayrı bir kategoride bu kadar çeşitli ve tasarım çoraplar görmemiştim. Ben, pantolonların, eteklerin altına görünecek şekilde çoraplar giymeyi çok seviyorum. Sanki içimde ki çocuk canlanıyor. Sitede birbirinden güzel tasarım çorapları gördükçe sepete atmadan geçemiyorsunuz. Modayı şu sıralar kasıp kavurmaları da bir etken oluyor tabi…

Fotoğrafta gördükleriniz benim en sevdiklerim oldu. Daha bunlar gibi bir sürü tasarım çoraplar bulunuyor.

Çoraptan buraya nereden geldik diyeceksiniz belki ama favorilerim bu şekilde gidiyor, mazur görün artık. Başka bir beni mest eden ürün; değişik defterler. Değişik diyorum çünkü benim daha önce gördüklerimin dışında defterler bunlar. O kadar güzel defterler ve modern ve hoş görünüyorlar ki insanın koleksiyon yapası gelmiyor değil. Kapaklara yazılan yazılar, en güzel defterler kullanılan temalar çok başarılı geldi bana. Mutlaka bu değişik defterlere göz atın, sevdiklerinize verebilecek harika birer hediye olabilirler.

Şimdi hak verdiniz mi değişik defterler dememe? Böyle konsept defterleri ben daha öne hiç görmemiştim. Diğer sempati uyandıran bir konu da 3’lü şekilde satılmaları. Tüm tasarım defterler konsept olarak bir araya getirilmiş ve 3’lü defter olarak satışa koyulmuş. Gerçekten ilginç defterler

Örneğin;

Anlatmak istediğim buydu.Çok güzel defterler değil mi? Ben mesajı aldım, siz aldınız mı?

Tabi ki bu kadar ile sınırlı kalmıyor içerikler. Defalarca söylediğim gibi birçok kategori var girip incelediğiniz de güzel defterler zaten göreceksiniz. O zaman ben yazımı burada sonlandırıyor, yeni tavsiyelerim ile görüşmek üzere diyorum ve buraya site linkini de bırakıyorum ki tıklayın ve keşfedin diye J https://www.dahidukkan.com